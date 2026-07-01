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Gündem Bakan Ersoy'a iftiraya mahkeme ‘dur’ dedi! Turhan Çömez ile Sözcü'ye iftira cezası: Tazminat ödeyecekler
Gündem

Bakan Ersoy'a iftiraya mahkeme ‘dur’ dedi! Turhan Çömez ile Sözcü'ye iftira cezası: Tazminat ödeyecekler

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Bakan Ersoy'a iftiraya mahkeme ‘dur’ dedi! Turhan Çömez ile Sözcü'ye iftira cezası: Tazminat ödeyecekler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, şirketine orman arazisi tahsis ederek 'rant' sağladığı iftirası atan Turhan Çömez hakkında mahkeme 50 bin lira manevi tazminata hükmetti. Aynı iftiraları yayımlayan Sözcü Gazetesi de ayrı bir davada yine 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasında, İstanbul 33. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını açıkladı.

Mahkeme, 28. Dönem İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in 2025 yılında YouTube'da yayımladığı videoda Bakan Ersoy hakkında dile getirdiği iddialar nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Dava konusu videoda Çömez; Bodrum Kissebükü bölgesindeki orman arazilerinin Bakan Ersoy'un şirketine tahsis edildiği, bölgede rant oluşturulduğu ve kamu kaynaklarının bu kapsamda kullanıldığı yönünde asılsız iddialarda bulunmuştu.

SÖZCÜ’YE DE 50 BİN LİRA

Aynı iddiaların Sözcü Gazetesi'nde yayımlanması nedeniyle Ersoy'un açtığı manevi tazminat davasında da İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, gazetenin eser sahibi, yönetim kurulu başkanı ve sorumlu şirketi hakkında 50 bin lira manevi tazminata hükmetti.

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Yorumlar

Mehmet

Bakan Ersoy'un kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı dava sonuçlandı. Hem İYİ Parti milletvekili Turhan Çömez hem de Sözcü gazetesi, Bakan hakkında asılsız ve zararlı iddialarla kamuoyunda haksız bir algı yaratmışlardır. Bu tür iftiralar ve haberler, Türk devletine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ülkemizin değerlerine karşı açılan bir saldırıdır. Mahkeme kararının böyle bir örneğe verilmesiyle, haklı olan tarafın yanında olunmuştur. Allah'ım, milletimizi bu tür iftira ve terörle mücadelede güçlendir!

YILMAZ DURMUŞ

Vatandaşları infiale sürükleyecek iftira için hükmedilen tazminat çok az olmuş, 50 bin TL onlar için çerez parası sayılır. Onun için benzer iftiraları atmaya devam ederler. Hele Turhan Çömez, öyle bir konuşma ile iftiralarını sıralıyor ki sanki olayı görmüş bire bir şahitmiş gibi anlatıyor ki sanırsınız hep gerçek
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