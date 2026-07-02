Kanserin en büyük sebebi sigara! Hayatınız duman olmasın!

Sadece sigaranın değil, zararsız olduğu düşünülen elektronik sigaranın da benzer etki gösterdiğini vurgulayan Kaman, "2025'te yapılan çalışmalarda elektronik sigaranın da sigara ile aynı riskleri oluşturduğu görülmekte. Genellikle elektronik sigara ile sigara içenler bir arada olduğu için akciğer kanseri riskinin hiç içmeyenlere göre 39 kat olduğu görülmektedir. Sadece sigara içenlerde ise bu risk 9 kattır. Uzun süreli maruziyet bunun en önemli nedenlerindendir." diye konuştu.