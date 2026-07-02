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Sağlık
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Kanserin en büyük sebebi sigara! Hayatınız duman olmasın!

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Kanserin en büyük sebebi sigara! Hayatınız duman olmasın!

Samsun Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Polikliniği’nden Uzm. Dr. Ömür Kaman, sigara ve elektronik sigaranın birçok kanser türünün başlıca sebepleri arasında yer aldığını söyledi.

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Foto - Kanserin en büyük sebebi sigara! Hayatınız duman olmasın!

Sigara ve elektronik sigara, birçok kanser türü için ciddi risk oluşturuyor. Samsun Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Polikliniğinde görevli Uzm. Dr. Ömür Kaman, sigaranın başta kanser, kalp damar ve akciğer hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa yol açtığını söyledi.

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Foto - Kanserin en büyük sebebi sigara! Hayatınız duman olmasın!

Nikotin bağımlılığının, kanserojen maddelere maruziyetle dünya genelinde milyonlarca kanser vakası oluşturduğunu ve ölüme neden olduğunu belirten Kaman, "Özellikle içindeki nitrozamin, polisiklik hidrokarbonlar ve çeşitli kanserojen maddelerle mutasyonlara neden olmakta. Bunlar da tüm kanser vakalarının yüzde 85'ini oluşturmaktadır. Ağız içi, gırtlak, yutak, yemek borusu, mide, kalın bağırsak, meme, rahim ağzı, pankreas, idrar kesesi gibi birçok kanserin başlıca nedeni sigaradır." dedi.

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Foto - Kanserin en büyük sebebi sigara! Hayatınız duman olmasın!

Sadece sigaranın değil, zararsız olduğu düşünülen elektronik sigaranın da benzer etki gösterdiğini vurgulayan Kaman, "2025'te yapılan çalışmalarda elektronik sigaranın da sigara ile aynı riskleri oluşturduğu görülmekte. Genellikle elektronik sigara ile sigara içenler bir arada olduğu için akciğer kanseri riskinin hiç içmeyenlere göre 39 kat olduğu görülmektedir. Sadece sigara içenlerde ise bu risk 9 kattır. Uzun süreli maruziyet bunun en önemli nedenlerindendir." diye konuştu.

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Foto - Kanserin en büyük sebebi sigara! Hayatınız duman olmasın!

Sigaranın bırakılması ile kanser riskinin hiç içmeyenlere yaklaştığına işaret eden Kaman, şunları kaydetti: "Ama tamamen benzer özellikte olmuyor maalesef. Sigara ile sadece kendimizi değil, etrafımızdaki insanları da pasif içici durumuna sokmaktayız. Bu da kanserin çevremizdeki insanlar için artmasına neden olmakta. Sağlık Bakanlığının 19 Mayıs 2008'de başlattığı dumansız hava sahası ile hem kendi hem de çevremizin sağlığını koruyalım."

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