Türk halkının kalbinden TİKA’dan afet müdahale ekibine destek
Türkiye'nin donattığı K9 (Köpekli) Eğitim ve Afet Müdahale Birimi, Venezuela'da meydana gelen depremde arama ve kurtarma çalışmalarına destek oluyor. K9 Eğitim ve Afet Müdahale Birimi, Venezuela'daki depremden en çok etkilenen ve geniş çaplı yıkımın meydana geldiği La Guaira şehrinde sırtlarında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yazısı, arabalarının üzerinde "Türk halkının kalbinden" mesajıyla bir enkazdan diğerine koşuyor.