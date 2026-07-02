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Türk halkının kalbinden TİKA’dan afet müdahale ekibine destek

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Türk halkının kalbinden TİKA’dan afet müdahale ekibine destek

Türkiye'nin donattığı K9 (Köpekli) Eğitim ve Afet Müdahale Birimi, Venezuela'da meydana gelen depremde arama ve kurtarma çalışmalarına destek oluyor. K9 Eğitim ve Afet Müdahale Birimi, Venezuela'daki depremden en çok etkilenen ve geniş çaplı yıkımın meydana geldiği La Guaira şehrinde sırtlarında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yazısı, arabalarının üzerinde "Türk halkının kalbinden" mesajıyla bir enkazdan diğerine koşuyor.

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Foto - Türk halkının kalbinden TİKA’dan afet müdahale ekibine destek

Birimin Koordinatörü Marcos Sequera, yaptığı açıklamada, temel görevlerinin afet sonrası köpeklerle müdahale ve hayatta kalanları tespit etmek olduğunu söyledi. Gönüllülerden oluşan bir organizasyon olduklarına işaret eden Sequera, "Diğer organizasyonlara köpeklerimizle hizmet sunuyoruz. Bu bölgeye 15 arama kurtarma köpeği getirdik. Bunlar gerçekten olağanüstü bir iş çıkardılar." dedi.

#2
Foto - Türk halkının kalbinden TİKA’dan afet müdahale ekibine destek

Sequera, Türkiye'de 6 Şubat 2023 depremleri sonrası görev yaptıklarını belirterek, "Türkiye'de 2023'te yaptıklarımız ve Venezuela ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bir sonucu olarak müdahale kapasitemizi güçlendirmek amacıyla bize ekipman sağlandı. TİKA'dan, üniformalar, kasklar ve nakliyemizi sağlayabilmek için 2 araç aldık." şeklinde konuştu.

#3
Foto - Türk halkının kalbinden TİKA’dan afet müdahale ekibine destek

TİKA'nın yardımları sayesinde tüm personeli ve köpekleri harekete geçirebildiklerini kaydeden Sequera, Türkiye'deki depremlerde aldığı görevlerden bahsetti. Sequera, "Adıyaman'a gittik, orada yaklaşık 20 gün kaldık. Bizimkinden tamamen farklı bir iklim vardı. Fark ettiyseniz buranın sıcağı dayanılmaz durumda ama orada soğuk hava bizim ve taşıdığımız tüm ekipmanlar ile köpeklerimiz için büyük bir zorluktu." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Türk halkının kalbinden TİKA’dan afet müdahale ekibine destek

Venezuela'daki ve Türkiye'deki depremlerin benzerliğine dikkati çeken Sequera, "Depremin büyüklüğü açısından Türkiye'de daha fazla etkilenen yer vardı ama felaket aynıydı. Yani aynı acı hissediliyordu. Burada çalışırken, Türkiye'de bulunduğumuz ve her gün karşılaştığımız, tüm o Türk kardeşlerimize yardım edebildiğimiz zamanları çokça hatırladım." dedi.

#5
Foto - Türk halkının kalbinden TİKA’dan afet müdahale ekibine destek

Sequera, "Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı ile yapılan işbirliği sayesinde Türkçe öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim için tamamen çok karmaşık bir dil. Bir şeyler bildiğinizi hissettiğiniz anda aslında hiçbir şey bilmediğinizi fark ediyorsunuz." şeklinde konuştu. Türkçe öğrenmek istediklerini söyleyen Sequera, "Türk kültürüne ve geleneklerine tam anlamıyla hayran kaldık. Arama kurtarma ve afetlere müdahale alanındaki bu ortaklıkları güçlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Türk halkının kalbinden TİKA’dan afet müdahale ekibine destek

Sequera, "Türk halkına tüm desteği ve dayanışması için teşekkür etmek istiyorum. Şu anda buna ihtiyacı olan halkımıza insani yardım sağlayan TİKA'ya teşekkür ederim. Dünyanın öbür ucundan gelip bize yardım etmeleri çok sevindirici bir şey. Bu durum, dil, kültür veya gelenekler farklı olsa da hepimizin kardeş olduğu düşüncesini güçlendiriyor." diye konuştu.

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Foto - Türk halkının kalbinden TİKA’dan afet müdahale ekibine destek

Birimin üyelerinden Marielvis Sanchez, hayatta kalanların aranması için hem köpek hem de insanlara eğitim verdiklerini anlattı. Türkiye ile olan bağlarına ilişkin Sanchez, "Dürüst olmak gerekirse Türkiye'ye gittiğimiz ve orada çalıştığımız andan itibaren Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliğinden çok büyük destek gördük. Aynı şekilde TİKA'ya da çok minnettarız." dedi.

#8
Foto - Türk halkının kalbinden TİKA’dan afet müdahale ekibine destek

Sanchez, Adıyaman tecrübelerinin Venezuela'daki görevlerinde katkı sağladığını belirterek, "Daha önce genellikle dağlık alanlarda, geniş arazilerde arama çalışmaları yapmıştık. Adıyaman ise bizim enkaz altında kaybolanlar için ilk görevimiz oldu. Dolayısıyla orada yaşadıklarımız ve edindiğimiz tecrübeleri buradaki insanlara da aktarmamıza yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Türk halkının kalbinden TİKA’dan afet müdahale ekibine destek

Türk kültürüne dair öğrendiklerine ilişkin Sanchez, "(Türkler) O insanların sahip olduğu o güzel kalbi tanıdık. Bir Türk ile tanıştığınızda size gösterdikleri o dostluğu, mesela kahve içmek sadece 'Kahve ister misin?' demek değil, bir dostluk kurmak ve bir sevgi bağı oluşturmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

#10
Foto - Türk halkının kalbinden TİKA’dan afet müdahale ekibine destek

Sanchez, Türk arkadaşlar edinmesine ilişkin, "Tanıdığımız Türklerin her birinden çok büyük bir dostluk gördük ve biliyoruz ki hepsinin çok büyük bir kalbi var." ifadesini kullandı. Öğrendiği Türkçe kelimeleri söyleyen Sanchez, herkese afet anında neler yapabileceğini öğrenme çağrısı yaptı. Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen depremler nedeniyle 2 bin 295 kişi hayatını kaybetti.

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