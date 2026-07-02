Türk halkının kalbinden TİKA’dan afet müdahale ekibine destek

Sequera, "Türk halkına tüm desteği ve dayanışması için teşekkür etmek istiyorum. Şu anda buna ihtiyacı olan halkımıza insani yardım sağlayan TİKA'ya teşekkür ederim. Dünyanın öbür ucundan gelip bize yardım etmeleri çok sevindirici bir şey. Bu durum, dil, kültür veya gelenekler farklı olsa da hepimizin kardeş olduğu düşüncesini güçlendiriyor." diye konuştu.