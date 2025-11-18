  • İSTANBUL
Gündem Ünlü futbolcu Mert Hakan Yandaş’ı umrede gören kişi, bakın ne yaptı! Vallahi pes
Gündem

Ünlü futbolcu Mert Hakan Yandaş’ı umrede gören kişi, bakın ne yaptı! Vallahi pes

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, milli arada gittiği umre ziyaretinde beklemediği bir ilgiyle karşılaştı. Kabe’de yürürken bir vatandaşı kendisini kayda alıp tezahürat yaparken gören oyuncu, el sallayıp ardından sessiz olmaları için uyardı. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kaldı. Geçtiğimiz ay yeniden çalışmalara başlayan deneyimli futbolcu, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco tarafından henüz sahaya sürülmedi.
Bu sezon henüz hiçbir maçta forma giyemeyen Mert Hakan, liglere verilen milli arada son olarak soluğu umrede aldı. Sarı-lacivertli futbolcu, Kabe'ye ziyaret gerçekleştirdi.
Mert Hakan Yandaş, Kabe'de yürüdüğü anlarda yaşadığı bir olayla sosyal medyada gündem oldu. Mert Hakan'ı gören Türk bir vatandaş, deneyimli oyuncuyu telefonuyla kayda almaya başladı ve ''Mert Hakan Yandaş oley'' şeklinde tezahürat yaptı. Kendisini çeken kişiye el sallayan yıldız oyuncu, o tezahüratları eliyle susturdu ve bulunduğu konumu işaret etti. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde birçok kez paylaşıldı.

