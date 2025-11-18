Alican Öztekin Giriş Tarihi: Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama!
İstanbul'da soğuk havaların başlamasıyla beraber ara ara görülen yağışlar yeterli düzeyde olmadı. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un 50 günlük suyunun kaldığını belirterek uykuları kaçıracak açıklamalarda bulundu. Su krizi son zamanların en büyük krizlerinden biri haline geldi. Zamanında olması gerektiği kadar yağmayan, yağdığında da doğal afetlere yol açan yağışlar, toprağı ve su kaynaklarını yeterli düzeyde beslemediğinden, barajlar da istenilen düzeye gelemiyor. Küresel ısınmayı sonuçlarını her geçen ay daha da şiddetli hissettiğimiz süreçte, 16 milyondan fazla insanın yaşadığı İstanbul'daki su kaynaklarında tehlike çanları çalıyor.