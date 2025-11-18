  • İSTANBUL
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama!

Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama!

İstanbul'da soğuk havaların başlamasıyla beraber ara ara görülen yağışlar yeterli düzeyde olmadı. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un 50 günlük suyunun kaldığını belirterek uykuları kaçıracak açıklamalarda bulundu. Su krizi son zamanların en büyük krizlerinden biri haline geldi. Zamanında olması gerektiği kadar yağmayan, yağdığında da doğal afetlere yol açan yağışlar, toprağı ve su kaynaklarını yeterli düzeyde beslemediğinden, barajlar da istenilen düzeye gelemiyor. Küresel ısınmayı sonuçlarını her geçen ay daha da şiddetli hissettiğimiz süreçte, 16 milyondan fazla insanın yaşadığı İstanbul'daki su kaynaklarında tehlike çanları çalıyor.

#1
Foto - Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama!

METEOROLOJİ UZMANINDAN TEDİRGİN EDEN UYARI CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için felaket senaryosunu açıkladı. Beklenen yağışların gelmediğini belirten Prof. Dr. Şen, İstanbul'un 50 günlük suyunun kaldığını söyledi ve "Bu şekilde kış sonuna kadar gidersek bir felaket meydana gelir" şeklinde konuştu.

#2
Foto - Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama!

"BU ŞEKİLDE YAĞMUR YAĞARSA ANCAK GÜNLÜK İHTİYACINI KARŞILIYOR" Prof. Dr. Orhan Şen, açıklamasında şunları söyledi: "Geçen hafta bir yağış oldu İstanbul'da. Baktığımız zaman bu yağışın barajlardaki doluluk oranına etki etmediğini görüyoruz. Her gün 3 milyon metre küplük su veriliyor şehre, dolayısıyla anca onu karşıladı. Bundan sonraki haftaya da bakıyoruz. 5 gün de yağış yok İstanbul'da. Belki de 7-8 gün yağış yok. Dolayısıyla yağışlar kafi değil. Bu mevsimde barajlardaki doluluk oranlarının sürekli yükselmesi lazımdı. Kasım ayında bu doluluk oranlarının yüzde 30'un üzerinde olması lazımdı. Geçen hafta 200 milyon metre küptü. Bu hafta bakıyoruz 185 milyon metre küpe kadar düşmüş. Dolayısıyla her geçen gün azalmaya devam ediyor. 185 milyon metreküp su var. Bunun dip suyunu ayıralım. Yüzde 10 civarında bir dip suyu vardır. Demek ki 150 milyon metreküp civarında ortalama bir su miktarı var. Günde 3 milyon metreküp su verildiğine göre şehre, demek ki mevcut 50 günlük suyu var. Bu şekilde yağmur yağarsa ancak günlük ihtiyacını karşılıyor.

#3
Foto - Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama!

"BU ŞEKİLDE ÖNÜMÜZDEKİ YAZA BAŞLARSAK İŞTE FELAKET O ZAMAN" Bu şekilde 50 günlük su kalmış bir şekilde önümüzdeki yaza başlarsak işte felaket o zaman. Tehlike çanları şimdiden çalıyor. Çünkü yağışlar yeterli değil. Önümüzde yağışlı periyot var ama ekim ayı da kasım ayı da yağışlı periyottu ama olmuyor. Risk devam ediyor. Bu şekilde kış sonuna kadar gidersek bir felaket meydana gelir."

#4
Foto - Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama!

#5
Foto - Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama!

