Spor Avrupa'dan iki ülke daha Dünya Kupası bileti aldı! İşte FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Spor

Avrupa’dan iki ülke daha Dünya Kupası bileti aldı! İşte FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Avrupa’dan iki ülke daha Dünya Kupası bileti aldı! İşte FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde dün akşam 6 maç oynandı. Almanya ve Hollanda, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Avrupa elemelerinde 10. hafta heyecanı, A,G ve L gruplarında oynanan 6 maçla devam etti.

A Grubu'nda Almanya, sahasında Slovakya'yı 6-0 mağlup ederek 15 puanla grubu lider tamamladı.

Leipzig şehrindeki Red Bull Arena oynanan karşılaşmada, Galatasaray forması giyen Leroy Sane 2 gol, Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku ve Assan Ouedraogo ise birer gol kaydetti.

G Grubu'nda lider Hollanda ise Litvanya'yı 4-0 yenerek 20 puana ulaştı.

Bu sonuçlarla beraber gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz, Norveç, Hollanda ve Almanya Dünya Kupası'na kaldı.

Gruplarını ikinci olarak bitiren Arnavutluk, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya, Slovakya, Çekya ve Polonya ise play-off oynayacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Kuzey İrlanda-Lüksemburg: 1-0

Almanya-Slovakya: 6-0

G Grubu:

Malta-Polonya: 2-3

Hollanda-Litvanya: 4-0

L Grubu:

Çekya-Cebelitarık: 6-0

Karadağ-Hırvatistan: 2-3

