Ünlü Fransız bankası yüzlerce kişiyi işten çıkarıyor! Kötü sürpriz herkesi şaşırttı... Kamuoyu ile paylaştı
Fransız bankacılık devi Societe Generale, flaş gelişmeyi duyurdu: yaklaşık 900 kişiyi işten çıkaracak! Avrupa ve dünyanın bir çok yerinde enflasyon rakamlarını çıkarken Fransız bankacılık devi:
Fransız bankacılık devi Societe Generale, Paris'teki merkez ofisinde yaklaşık 900 kişiyi işten çıkacağını duyurdu.
Şirketin işten çıkarma kararını tasaaruf ve maliyetleri azaltma planı çerçevesinde almış olabileceği belirtildi.
Böylece Fransız bankası, küresel finans sektöründeki işten çıkarmaların son halkasına eklenmiş oldu.
İşten çıkarmaların gönüllü ayrılmalar yoluyla yapılacağı da belirtildi.
İşten çıkarma planının bankanın toplam iş gücünün yüzde 2'sinden azına karşılık geldiği belirtildi. Genel merkezdeki personel sayısının ise yüzde 5'ini temsil ediyor. SocGen, Fransa'da yaklaşık 52 bin, dünya genelinde ise 112 bin kişiyi istihdam ediyor.
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Bankadan yapılan açıklamada, karar almayı kolaylaştırmak için hiyerarşik katmanların ortadan kaldırılmasının amaçlandığı kaydedildi.
SocGen CEO'su Slawomir Krupa, eylül ayında 2026 yılına kadar yaklaşık 1,7 milyar euro (1,8 milyar dolar) tasarruf arayışında olduklarını açıklamıştı
Deutsche Bank, bu ay 3.500 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Citi ise iki yıl içinde istihdamı 20 bin azaltacağını açıklamıştı.
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