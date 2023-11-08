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Gündem Ünlü finansçı ekonomist, döner Alman icadı dedi! Bu olay gündemi alt üst etti! Gerekli dersi anında aldı! 1 milyon kişi bunu okudu
Gündem

Ünlü finansçı ekonomist, döner Alman icadı dedi! Bu olay gündemi alt üst etti! Gerekli dersi anında aldı! 1 milyon kişi bunu okudu

Yeniakit Publisher
2023-11-08 17:28:00 - 2023-11-08 17:36:51
Ünlü finansçı ekonomist, döner Alman icadı dedi! Bu olay gündemi alt üst etti! Gerekli dersi anında aldı! 1 milyon kişi bunu okudu

Uluslararası Finans Enstitüsü Şef Ekonomisti Robin Brooks, Türk dönerine dil uzatınca Türk takipçiler ünlü şefi, pişman etti.

Uluslararası Finans Enstitüsü Şef Ekonomisti Robin Brooks, Türk dönerine dil uzatınca Türk takipçiler ünlü şefi, pişman etti.

Brooks, dünyanın en iyi 5 mutfağı arasında Türkiye’yi göstermeyince ortalık karıştı. Brooks, dünyada en iyi 5 mutfak için

1. Almanya
2. Japon
3. Kore
4. italya
5. İngiltere

sıralaması yaptı.

Türk takipçilerin ‘döner’i hatırlatması üzerine, bir de dönerin Almanya’da keşfedildiğini yazınca ünlü ekonomisti takip eden Türk akademisyenler ve mutfak uzmanları Brooks’a gerekli yanıtları verdi.
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Brooks, “Türk yemekleri temelde Alman yemeğidir. Örneğin ünlü Döner aslında 1976 yılında bir Cumartesi öğleden sonra güzel Lüdenscheid şehrinde icat edildi” diye yazdı.

Türk ve yabancı takipçiler, Brooks’un içkiyi fazla kaçırdığını ya da şaka yaptığını yazarak, dalga geçti. 1 milyonun üzerinde okunan gönderiye yorum yapanlar arasında Türkiye’nin önde gelen finansçıları de yer aldı.

Brooks’un Avrupa’da ciddi ekonomik kriz beklediğine dair gönderi ise 41 bin gösteri aldı.

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