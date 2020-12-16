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Ekonomi Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi
Ekonomi

Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi

Finansal stratejist Tunç Şatıroğlu, dolarla ilgili bomba bir tahminde bulundu. Şatıroğlu, doların Mart ayında 7.26'ya kadar düşeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:59:00 -
Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi

Dolar yatırımcılarının inişli çıkışlı kur grafiğine yönelik endişesi devam ederken ABD'den gelen yaptırım kararı dolarda beklenilen etkiyi yaratmadı. Yaptırım kararı sonrası yükselmesi beklenen dolar çok küçük miktar yukarı gitse de tekrar yönünü aşağıya çevirdi. Dolar kuru şuan 7.80 bandında seyrediyor.. Son gelişmeler bu şekildeyken ünlü finans uzmanı dolar ile ilgili çok dikkat çekici bir tahmin açıkladı.

Yeni dolar analizini yayınladı

Finansal stratejist Tunç Şatıroğlu Youtube kanalında dolar kuru ile ilgili yeni teknik analizini yayınladı.

Şatıroğlu ''Yeni yaptırımlar falan beklemiyorum bu yüzde dolar kurunda yükseliş beklemiyorum tam aksine düşüş bekliyorum. Doların 7.75 desteğine önümüzdeki günlerde gelmesini bekliyorum çünkü yabancı yatırımcıların girişinin devamını bekliyorum burayı bir şekilde kırıp aşağı gelmesini bekliyorum. Aşağıda 7.50 vardı ancak 7.50'den evvel arada da başka yerlere gelmesini bekliyorum.'' dedi.

'Dolar 7.26 olacak'

Şatıroğlu doların önümüzdeki dönemi ile ilgili ''doların 7.63'e gelmesini bekliyoruz, ondan sonra 7.41 desteğine gelmesini bekliyoruz'' dedi.

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Yorumlar

saffet

şimdi dogru bir tahmin oldugunu düşünüyorum
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