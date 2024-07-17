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Otomotiv Ünlü ekonomistten TOGG ile ilgili şok iddia: Bu kanun TOGG’un rekabetini düşürür! Kritik açıklama
Otomotiv

Ünlü ekonomistten TOGG ile ilgili şok iddia: Bu kanun TOGG’un rekabetini düşürür! Kritik açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-17 17:58:00 - 2024-07-17 17:59:25
Ünlü ekonomistten TOGG ile ilgili şok iddia: Bu kanun TOGG’un rekabetini düşürür! Kritik açıklama

Ekonomist Prof. Dr. Ümit Özlale, Meclise sunulan torba yasada Togg’un rekabet gücünü düşürecek kanunların bulunduğunu iddia etti. Torba yasa kabul edilirse Türkiye’nin 4 milyar dolarlık vergi gelirinden vazgeçeceğini belirtti.

Ekonomist Prof. Dr. Ümit Özlale, Meclise sunulan torba yasada Togg’un rekabet gücünü düşürecek kanunların bulunduğunu iddia etti. Torba yasa kabul edilirse Türkiye’nin 4 milyar dolarlık vergi gelirinden vazgeçeceğini belirtti.

Ümit Özlale, Dünya Gazetesi‘nde yayımlanan köşe yazısında, bu kanun teklifinin Togg’u ve Türkiye’nin yerli otomobil sanayisini baltalayacağını belirtti.

Özlale, torba yasa kapsamında plug-in hibrit araçların ithalatındaki özel tüketim vergisinin %80’den %30’a düşürülmesinin planlandığını ve bunun Togg’un rekabet gücünü zayıflatacağını ifade etti. Ayrıca, bu düzenleme ile 4 milyar dolar civarında bir vergi gelirinden vazgeçileceğine dikkat çekti.

Özlale, bu kanun teklifinin Togg’un yanı sıra Türkiye ekonomisine de olumsuz etkiler yapacağını vurgulayarak, “Hem yerli sermayeyi bitirme noktasına getirecek bir karara imza atıyorsunuz hem de tasarruf tedbirlerinin üzerinde bir vergi gelirinden vazgeçiyorsunuz” dedi. Bu politikanın, Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg’un uzun vadeli başarısını tehlikeye atacağını belirten Özlale, kanun teklifinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Meclise gelecek torba yasadaki Kanun teklifi ile Çinli bir üreticinin, Manisa’da 1 milyar dolarlık yatırım karşılığında 2024-2026 yılları arasında Türkiye’ye gümrüksüz olarak 100 bin araç ihraç etme imtiyazına kavuşacağını belirten Özlale, bu durumun Togg’un gelişimini baltalayacağını savundu. Bunun yanı sıra, 2026 sonrasında da Çinli üreticinin Türkiye’deki üretim tesislerinden ihraç ettiği araçların belli bir oranını gümrüksüz satma hakkına sahip olacağını açıkladı.
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Ekonomist Prof. Dr. Ümit Özlale’nin yazısının bir bölümü şu şekilde;

Çin’in yıllar süren teşvik politikalarıyla yarattığı kapasi­te fazlasını Togg’un gelişimini baltalayacağını bile bile eritme­ye çalışmamızın iktisadi hiçbir açıklaması olamaz. Bu kanun teklifini savunanlar, yatırımı teşvik etmek için devlet yardım­ları ile ilgili kararnamenin 9. mad­desinin 7. fıkrasına atıfta bulunsa da ilgili kararnamede gümrüksüz ithalat yatırım kapasitenin %15’i ile sınırlandırılmış durumda. Ya­ni 150.000 araç üretim kapasite­sine sahip bir yatırımınız varsa en fazla 22.500 aracı gümrüksüz it­hal edebilirsiniz. Dolayısıyla ha­zırlanan bu teşvik paketi mevcut kararnameyle de uyumlu değil.

Bu kanun teklifinin Togg’u olumsuz etkilemesinin yanın­da başka etkileri de var şüphesiz. Çok basit bir hesapla 4 milyar do­lar civarında bir vergi gelirinden vazgeçiliyor. Hatırlatalım: geçti­ğimiz ay açıklanan tasarruf genel­gesinin hedefi 5 yıl içinde 100 mil­yar TL’lik bir tasarrufa ulaşmak­tı.

Biz ise üç yıl içinde 150 milyar TL’lik bir vergi gelirinden, hem de kendi otomobil markamızı balta­layacağını bile bile vazgeçiyoruz. Haftalardır, uygulanan bu ekono­mi politikasının kendi içinde bir bütünlüğü olmadığını, bu yönetim sisteminde bakanlıkların birbiriy­le konuşmadığını yazıyoruz. İşte size son örneği: hem yerli serma­yeyi bitirme noktasına getirecek bir karara imza atıyorsunuz hem de tasarruf tedbirlerinin üzerin­de bir vergi gelirinden vazgeçiyor­sunuz.

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