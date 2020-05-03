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Gündem

Ünlü ekonomistten koronavirüs çıkışı: IMF kredi verirken bir şartname koymaya başladı

Ekonomist Kaan Sarıaydın, koronavirüs tedbirleri kapsamında dünyada uygulamaya konan 'sosyal mesafe' konusunun bir algı operasyonu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 22:45:00 -
Ünlü ekonomistten koronavirüs çıkışı: IMF kredi verirken bir şartname koymaya başladı

Ekonomist Kaan Sarıaydın, koronavirüs ile içimize giren 'sosyal mesafe' ile ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Her Açıdan programına katılan Kaan Sarıaydın, sosyal mesafenin koronavirüsten sonra devam etmesi halinde ekonomide büyük bir yıkıma yol açacağını söyledi.

Sarıaydın'ın açıklamları şöyle:

'Sosyal mesafe' çok büyük bir algı oyunudur. Bunun doğrusu fiziksel mesafedir. İnsanoğlunu yalnızlaştırmak istiyorlardı. Fiziksel mesafe ile sosyal mesafe farklı kavramlardır. Sosyal mesafeyi insan üzerinde tutturursanız ve bunu kabullenirsek insanlar arasında bağlarda bir uzaklaşma olur. Sosyal mesafe demek, ben komşuma gitmiyorum. Arkadaşa gitmiyorum. Yok, gidebilirsin. Ama fiziksel mesafe ile gidip gelebilirsin. IMF ve Dünya Bankası gibi kredi veren kurumlar, bu sistemin devam etmesi için ülkelere şartname koyuyor. Yani sosyal mesafenin normalleşmesini istiyorlar. Sosyal kelimesi çok farklı, bunlar net bir şekilde algı operasyonudur. Bundan sonra birçok sistem değişecek ve sosyal mesafeye göre ayar verilecek. Bu ekonominin bozulmasıne neden olacak. Sistemi isteyen zümrenin işine gelecek.

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