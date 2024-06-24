Ünlü ekonomistten dolar için yatırım yapanlara dolar artık o tarihte fırlayacak diyerek anlattı! Resmen açıklandı

Ünlü ekonomist Murat Sağman doların yükseleceği tarihi duyurdu. Bu hafta Merkez Bankası kritik faiz kararını açıklayacak. Yapılan anketlere göre Bankanın faizleri sabit tutması bekleniyor. Sağman Merkez Bnakası'nın faizleri ne zaman indireceğine dair açıklamalar yaptı ve dolarla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.

EYLÜL'DE MERKEZ BANKASI FAİZLERİ İNDİRECEK Mİ?

Sağman, Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz indirimine dair beklentisi olduğunu açıkladı. Sağman ne zaman faiz indirimleri başlarsa o zamab dolar kurundaki baskıların artacağına vurgu yaptı.

'İŞİMİZ ÇOK ZOR'

Ekonomist Murat Sağman 'işimiz çok zor' diyerek bütün dengelerin bozulduğunu açıkladı.

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DOLAR NE ZAMAN FIRLAYACAK?

Ekonomist Sağman, doların ne zaman yükseleceğine dair açıklama yaptı. Sağman; bir kaç ay daha TL'de kalmanın mantıklı olduğunu söyledi. Sağman, faiz indirimi kasım da geleceğini en erken ise ekim ayında gelebileceğini söyleyerek bu tarihlerde doların artma ihtimalinin olduğuna dikkat çekti.

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Dolar 32,8390 liradan, euro ise 35,1780 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 32,8370 liradan alınan dolar 32,8390 liradan, 35,1760 liradan alınan euro ise 35,1780 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,83 liradan, euro ise 35,11 liradan satılmıştı.

Döviz Kurları

Serbest piyasada döviz fiyatları haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 32,8370 liradan alınıp 32,8390 liradan satılıyor. Euro ise 35,1760 liradan alınıp 35,1780 liradan satılıyor. Geçtiğimiz hafta kapanışında dolar 32,83 liradan, euro ise 35,11 liradan işlem görüyordu.