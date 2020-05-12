Ünlü ekonomist yeni tehlikeye dikkat çekti: Koronadan daha büyük bir durum

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Beyaz Tv'de 'Her Açıdan' programına katılan Kaan Sarıaydın, korku toplumu oluşturulmak istendiğini söyledi.

Sarıaydın, "Bir hastalık var. Bu konuda aklı selim davranmak lazım. Sosyal mesafe konusunun birer proje olduğunu söylemiştim. Buna fiziki mesafe demek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bu konuda fiziki mesafe diyor. Televizyonlarda korku pompalıyor. Koronavirüsten daha büyük tedirgin eden bir durum ortaya çıktı. O da koronafobidir. Böyle giderse yakında 'Gelin eczaenelerden anti depresanınızı alın' diyecekler. Dikkatli olmamız lazım. 2018'deki grip dalgasında 650 bine yakın insan öldü. Televizyonlarda 'milyonlar ölmüş' gibi bir korku pompalanıyor. Bu operasyonları artık durdurmak lazım. Bu Türkiye'de ilk değildir. Daha önce de Türkiye'de bu tarz operasyonlar çektiler. Mesela ideolojik, mezhepsel ve etnik virüsleri gördük. Mesela terör olaylarında bizde ne neler istediler? Türkler ile Kürtler arasında mesafe konulmak istendi. Ama bizim oyuna gelmedik. FETÖ olaylarını da örnek verebiliriz. Alevi ve sünni olaylarını ortaya çıkardılar. Ama millet Batı'nın ortaya attığı virüs oyunlarına gelmedi" dedi.

"Maskeyi sürekli takmak ileride büyük sıkıntıya yol açar"

Maske ile spor yapanlara tepki gösteren Sarıaydın, "Maske ile spor mu yapılır? İnsaların korkuya bağışıklık sistemini düşürüyorlar. Maskeyi sürekli takmak ileride büyük sıkıntıya yol açar. Bunu herkes bilir" dedi.

"İnsanlara kötü algıyı empoze ediyorlar"

Sarıaydın, Türkiye'yi IMF'den borç almaya zorladıklarını söyleyerek "IMF, Türkiye'den yeni havalimanının genişlememesini istiyor. Büyük projeleri durdurmak istiyorlar. Kanal İstanbul'u durdurma niyetindeler. Dünyayı yöneten küreseller, istese bütün ülkeleri kalkındırır. Ama yapmıyorlar. Bunların istediklerini yaparsak halimiz kötü olur. Türkiye tarihi bir dönüm noktasındadır. En önemli güç çağından geçiyoruz. Türkiye'yi durdurmak istiyorlar. Parti üstü bir olay bu, biz her şeye rağmen güçlü olacağız. Ekonomi bireyde başlar. İnsan, insanla insandır. İnsanlara kötü algıyı empoze ediyorlar. Bunu kabul etmememiz lazım" dedi.