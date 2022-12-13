Ünlü ekonomist uyardı: Dünya ekonomisi balon

En çok satan kişisel finans kitabı 'Zengin Baba Yoksul Baba'nın yazarı, yatırımcıları kağıt varlıklarını elden çıkarmaya çağırdı.

Finansal piyasalar aşırı oynaklıktan dolayı, hisse senetleri ve bonoların değer kaybetmesi ve hatta geniş ölçüt Borsa Yatırım Fonlarının (ETF'ler) kırmızıya dönmesi bu yıl çoğu yatırımcıyı memnun etmedi.

Mevcut piyasa gerilemesiyle bir dizi finansal varlığın değeri düşerken, bazı yatırımcılar potansiyel kazanç umuduyla riskli stratejilere başvurdu. Kiyosaki, en kötüsünün henüz gelmediğine inanıyor ve mevcut piyasadaki sunumlara teslim olunmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

"DÜNYA EKONOMİSİ PİYASA DEĞİL, BALON"

Kiyosaki, “paranızı elinizde tutun” tavsiyesinde bulundu ve kendi stratejisini paylaştı. “Birçoğunuz hisse senetlerine, bonolara, ETS'ye veya MF'lere yatırım yapmadığımı biliyorsunuz. Bundan sonra söyleyeceklerime lütfen kulak asmayın. Kağıt varlıklardan kurtuluyorum” diyen Kiyosaki, dünya ekonomisinin balon olduğunu, "piyasa" olmadığını da sözlerine ekledi.

Bunun yerine, ekonomik belirsizliğe karşı tamamen bağışık olmasa da değerli metallerin daha istikrarlı olduğunu savunarak, piyasa çalkantısına ve enflasyona karşı bir tedbir olarak bakmayı öneriyor.

Kiyosaki geçen yıl bir röportajda "Altını sevdiğim için almıyorum, Fed'e güvenmediğim için altın alıyorum" demişti. Altın ve gümüşe yatırım yapmanın diğer yolları arasında, metalleri ETF'lerle değil, doğrudan "gerçek altın veya gümüş paralarla" satın almayı tercih ediyor.

RT .