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Teknoloji Ünlü drone markası DJI kara listeye alındı!
Teknoloji

Ünlü drone markası DJI kara listeye alındı!

ABD ve Çin arasında yaşanan gerginlik her geçen gün bir adım daha ileriye gidiyor. ABD Ticaret Bakanlığı kara listesine, Huawei’den sonra drone markası olan DJI da eklendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:25:00 -
Ünlü drone markası DJI kara listeye alındı!

Valık listesinde (Entity List) yer alan DJI, bu konu hakkında açıklama yapmayı reddetti. ABD Adalet Bakanlığı, Ekim ayında casusluk ve siber saldırı konusunda DJI ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

Bir süredir Huawei ve TikTok ile ilgili yaptırımlar uygulayan ABD, Sincan’da bulunan Uygur toplama kamplarına atıf yaparak DJI ile ilgili yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre ABD Ticaret Bakanlığı, 18 Aralık 2020’de yapılan konferans görüşmesinde drone üreticisi olan DJI’ın da kara listeye alınacağını duyurdu.

DJI, "Amerika Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar neticesinde hayal kırıklığına uğradık. ABD’de bulunan müşterilerimiz ürünlerimizi ürünlerimizi satın almaya ve kullanmaya devam edebilir. Şirketimiz, dünyaya fayda sağlayan sektörün en yenilikçi ürünlerini geliştirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Listede yer alan firmalar, ABD şirketleri tarafından geliştirilen teknolojileri ihraç edemediği için DJI üretimlerinde aksaklık yaşanabilir. ABD hükümetinin ne tür yaptırımlar uygulayacağı henüz belli değil.

 

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