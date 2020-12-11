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Dünya Ünlü doktor, evinde intihar etti!
Dünya

Ünlü doktor, evinde intihar etti!

Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu'nun cansız bedeni İstanbul'daki evinde kanlar içinde bulundu. İlk incelemelerde Abacıoğlu'nun sol bileğinin kesik olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:49:00 -
Ünlü doktor, evinde intihar etti!

Doktorluk mesleği yanında İşletmecilik yapan Tuğrul Abacıoğlu, 65 yaşındaydı. Operatör Doktor Tuğrul Abacıoğlu'nun kendi adıyla bir de Sağlık merkezi vardı.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; bugün öğle saatlerinde Abacıoğlu, Göktürk semtindeki evinde ölü bulundu.

Mutfak bıçağıyla sol bileğini düz şekilde kesen Abacıoğlu'nun cansız bedenini ulaşıldı.

'Sol bileğini kesti' iddiası

Ev çalışanlarının polise ihbar vermesi üzerine olayla ilgili inceleme yapıldı. İlk yapılan incelemede Abacıoğlu'nun intihar ettiği üzerinde duruldu.

Çünkü iddiaya göre bıçak üzerinde doktorun sağ el parmak izi tespit edildi. Abacıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tuğrul Abacıoğlu kimdir?

Kütahya’da doğdu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1 yıl kadar Almanya Bochum Üniversitesi’nde çalıştı.

1982 yılında İ.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı’nda çalışmaya başladı.

1987 yılında aynı fakülteden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak ihtisas aldı.

 

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