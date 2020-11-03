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Gündem Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets ‘Mavi Ay’ı işaret ederek paylaştı: 7 şiddetindeki deprem...
Gündem

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets ‘Mavi Ay’ı işaret ederek paylaştı: 7 şiddetindeki deprem...

Deprem uzmanı Hollandalı uzman Frank Hoogerbeets, İzmir depremi ile ilgili Mavi Ay konusuna dikkat çekerek çarpıcı açıklamalar yaptı. Hoogerbeets, '7 şiddetindeki depremleri pek görmüyoruz' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:53:00 -
Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets ‘Mavi Ay’ı işaret ederek paylaştı: 7 şiddetindeki deprem...

İzmir depremiyle ilgili günler öncesinden sosyal medyadan uyarıda bulunan Hollandalı uzman Frank Hoogerbeets CNN Türk'e konuştu. Hoogerbeets, dolunay ile depremler arasında ilişki olduğu iddiasını tekrarladı.

Daha önce Ekvador ve Endonezya'daki depremleri önceden tahmin ederek adını dünyaya duyuran ve Hollandalı uzman Frank Hoogerbeets İzmir depremini değerlendirdi.

Hollandalı uzman Frank Hoogerbeets Türkiye'yi yasa boğan ve onlarca kişinin ölümüne sebep olan depremle ilgili günler öncesinden paylaşımlar yapmıştı. Hoogerbeets dolunay ile depremler arasında ilişki olduğu iddiasını tekrarladı.

Mavi ay iddiası

Uzman isim şunları söyledi;

"Mavi ay gerçekten de önemli değil. Çünkü sadece 1 ay içinde iki dolunay anlamına geliyor. Ama dolunayın kendisi kritik olabilir. Bu anlamlı çünkü eğer gezegensel geometri dolunay döneminde kritik ise işte o zaman daha büyük sismik aktivite ortaya çıkabilir. Her ne kadar bu sefer kritik geometri 27'sinde, yani dolunaydan 4-5 gün önce ortaya çıkmış olsa da dolunay yine de kritik olabilir. Ben büyük sismik hareketliliğin olduğu kritik dönemleri elimden geldiğince açıklamaya çalışıyorum. 7 büyüklüğündeki depremleri çok sık görmüyoruz. Ama ben Türkiye'deki insanları önceden uyarmak için elimden geleni yapacağım"

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