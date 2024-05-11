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Aktüel Ünlü çikolata markasında sorun tespit edildi! Marketlerden apar topar toplatılıyor... Nedeni belli oldu
Aktüel

Ünlü çikolata markasında sorun tespit edildi! Marketlerden apar topar toplatılıyor... Nedeni belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-11 22:37:00 - 2024-05-11 23:04:11
Ünlü çikolata markasında sorun tespit edildi! Marketlerden apar topar toplatılıyor... Nedeni belli oldu

Almanya'da milyonlarca Türk'ü yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Ülkede marketlerde satılan çikolata markasında sorun tespit edildi.

Türkiye ve Dünya’da milyonlarca kişi tarafından sevilerek ünlü bir çikolata markasına ait ürün sağlık riski nedeniyle tüm marketlerden toplatılıyor.
Dünya ve Türkiye’de çeşitli sebepler nedeniyle satış noktalarından toplatılan ürünler arasın bir çikolata markası da eklendi.

Alınan bilgiye göre Dünya ve Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından sevilerek tüketilen ünlü çikolata markası Marabou’ya ait sütlü çikolata ürünü Almanya’da yanlış etiketleme nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık riskleri sebebiyle tüm marketlerden toplatılıyor.

Satış noktalarından toplatılan ürünün üzerinde badem, buğday ve fındık gibi içeriklere alerjisi olanlar kişiler için yeterli uyarılara yer verilmediği gerekçesiyle geri çağrıldığı belirtildi.

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