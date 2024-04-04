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Dünya Ünlü çay markası marketlerden toplatılıyor: Madde tespit edildi! Türk ve Alman vatandaşlar tercih ediyordu
Dünya

Ünlü çay markası marketlerden toplatılıyor: Madde tespit edildi! Türk ve Alman vatandaşlar tercih ediyordu

Yeniakit Publisher
2024-04-04 02:16:00 - 2024-04-04 02:17:51
Ünlü çay markası marketlerden toplatılıyor: Madde tespit edildi! Türk ve Alman vatandaşlar tercih ediyordu

Almanya'da Türklerin de ilgi gösterdiği ünlü çay markasında zararlı madde tespit edildi. Ürünün acil olarak marketlerden toplatılmasına karar verildi.

Almanya'da, özellikle Türk vatandaşlarının sıkça tükettiği sütlü çay ürünlerinde sağlığa zararlı maddeler tespit edildi. Bu gelişme üzerine, söz konusu ürünlerin piyasadan hızla toplatılması için harekete geçildi. Çin menşeili olduğu belirtilen bu sütlü çayların, Avrupa Birliği'nin belirlediği gıda güvenliği standartlarına uymayan süt bileşenleri içerdiği açıklandı. Bu durum, Almanya'daki Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi tarafından duyuruldu ve ilgili ürünlerin tüketiminden kaçınılması tavsiye ediliyor.

BVL'nin açıklamasına göre, toplatılacak ürün şu şekilde:

Ürün: CHI FOREST Sütlü Çay Yasemin Aromalı

Ürün birimi: 450 ml

Üretici: Süpermarket zinciri Ochama (Çin)
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Dortmund'da bir şube açan ve teslim alma istasyonlarıyla hizmet veren Çinli şirket, sütlü çayın geri çağrılmasıyla ilgili olarak web sitesinden müşterilerinden özür diledi.

Bu gelişme, 2023 yazının sonlarına doğru üç farklı kahve ve çay ürününün yasadışı bir madde nedeniyle geri çağrılmasının ardından yaşanan bir diğer olay olarak kaydedildi. Almanya'da yaşayan Türk topluluğu ve sütlü çayı tüketenler bu gelişmeleri yakından takip etmekte ve sağlıkları için daha dikkatli olmaya çağrılmaktadır.

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