Ünlü çay markası marketlerden toplatılıyor: Madde tespit edildi! Türk ve Alman vatandaşlar tercih ediyordu
Almanya'da Türklerin de ilgi gösterdiği ünlü çay markasında zararlı madde tespit edildi. Ürünün acil olarak marketlerden toplatılmasına karar verildi.
Almanya'da, özellikle Türk vatandaşlarının sıkça tükettiği sütlü çay ürünlerinde sağlığa zararlı maddeler tespit edildi. Bu gelişme üzerine, söz konusu ürünlerin piyasadan hızla toplatılması için harekete geçildi. Çin menşeili olduğu belirtilen bu sütlü çayların, Avrupa Birliği'nin belirlediği gıda güvenliği standartlarına uymayan süt bileşenleri içerdiği açıklandı. Bu durum, Almanya'daki Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi tarafından duyuruldu ve ilgili ürünlerin tüketiminden kaçınılması tavsiye ediliyor.
BVL'nin açıklamasına göre, toplatılacak ürün şu şekilde:
Ürün: CHI FOREST Sütlü Çay Yasemin Aromalı
Ürün birimi: 450 ml
Üretici: Süpermarket zinciri Ochama (Çin)
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dortmund'da bir şube açan ve teslim alma istasyonlarıyla hizmet veren Çinli şirket, sütlü çayın geri çağrılmasıyla ilgili olarak web sitesinden müşterilerinden özür diledi.
Bu gelişme, 2023 yazının sonlarına doğru üç farklı kahve ve çay ürününün yasadışı bir madde nedeniyle geri çağrılmasının ardından yaşanan bir diğer olay olarak kaydedildi. Almanya'da yaşayan Türk topluluğu ve sütlü çayı tüketenler bu gelişmeleri yakından takip etmekte ve sağlıkları için daha dikkatli olmaya çağrılmaktadır.
Otomotiv
Fiat Nisan ayında merakla beklenen fiyat listesini yayınladı! Araç fiyatları: 449.900 TL'den sıfır otomobil fırsatı
Dünya
Dünyaca ünlü dev şirket, çip üretiminde 7 milyar dolar zarar etti! Teknoloji dünyasına yön veren firma duyurdu
Ekonomi
Bulgaristan’dan Türkiye’ye ilan: Türkiye'den Tıbbi sarf malzemeler talep etti! Alınan karar dikkat çekti
Aktüel
Araplar verdikleri rakamla dudak uçuklattı! Dubai’de telefon numarası 27 milyon TL'ye satıldı!