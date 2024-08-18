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Gündem Ünlü bilim adamı canlı yayınladı! Japonya’da deprem öncesinin şifreleri
Gündem

Ünlü bilim adamı canlı yayınladı! Japonya’da deprem öncesinin şifreleri

Yeniakit Publisher
2024-08-18 11:52:08 - 2024-08-18 11:52:08

Akit TV canlı yayınına katılan Japon Deprem Bilimi Uzmanı, İnşaat Yüksek Mühendisi Yoshinori Moriwaki, önemli açıklamalarda bulundu.

 yeniakit.com.tr 

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sunduğu Kırmızı Masa’nın dün geceki konuğu Japon Deprem Bilimi Uzmanı, İnşaat Yüksek Mühendisi Yoshinori Moriwaki oldu.

Moriwaki, Türkiye’deki deprem gündemini değerlendirdi, merak edilen soruları cevapladı. Japon bilim adamının anlattığı konulardan biriyse, ülkesindeki deprem önlemleri oldu.

Japonya’da evlerin yüzde 70’inde deprem çantası hazırlandığını söyleyen Moriwaki, anaokulundan itibaren deprem hakkında eğitim verildiğini, çocuklar için kendisinin de çizgi roman hazırladığını söyledi.

Türkiye’de deprem eğitiminin yetersiz olduğunu vurgulayan Moriwaki, “İnsanlar deprem sırasında panikliyor çünkü bilmiyorlar. O yüzden bu bilgiyi küçük yaştan itibaren almak lazım. Depremin neden oluştuğunu ve deprem sırasında ne yapması gerektiğini bilirlerse panik yapmayacaklar” dedi.
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