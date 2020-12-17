Ünlü besteci Beethoven, adına düzenlenen sempozyumla anıldı

EDİRNE (AA) - Ünlü besteci Ludwig van Beethoven, Trakya Üniversitesince (TÜ) düzenlenen "250. Doğum Gününde, Türkiye'de Ludwig van Beethoven" sempozyumuyla anıldı.

Müziğiyle "çağları aşan besteci" olarak nitelendirilen Beethoven'ın hayatı, müzik anlayışı ve eserleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında online etkinlikte konuşuldu.

Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan TÜ Rektör Yardımcısı, Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Beethoven'in yüzyılları aşan düşünce yapısı ve eserleriyle Osmanlı'dan başlayıp, Cumhuriyet döneminde Türkiye'de en çok sevilen ve eserleri seslendirilen besteciler arasında yer aldığını söyledi.

Beethoven'in 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başında yaşadığı döneme verdiği sanatsal tepkilerle, çağlar boyu insanlığı etkileyecek güce sahip yapıtlar verdiğini anlatan Zafer, "Beethoven’ın resmi kayıtlara göre doğum gününün tam 250. yıldönümünde anıyoruz." dedi.

Beethoven'ın müzik tarihine damga vuran bir besteci olduğunu vurgulayan Prof. Zafer, şöyle devam etti:

"Beethoven, yüzyılları aşan eserleri ve düşüncesiyle dünyanın bundan sonraki döneminde yer alacak büyük bir isimdir. Onun, yaşadığı döneme ve figürlere dair verdiği tepkilerin kendine has gücü bugün onu anlama çabamızın kaynağıdır. Müzik evrenseldir, aynı şekilde Beethoven'da öyledir. Beethoven, 'Dinlemek isteyen dinler ve yararlanır' der."

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Beethoven'in 250. doğum günü dolayısıyla güzel bir etkinlik yapıldığını belirtti.

Sempozyumda, Beethoven'ın Türkiye'deki anlamı ve eserleri üzerine bildiriler sunulurken müzisyenler tarafından eserleri de seslendirildi.











