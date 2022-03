Ünlü basketbolcu aşı olmadı, taraftar destek için sokağa indi

Brooklyn Nets'in yıldız ismi Kyrie Irving, uzun vadeli etkilerini bilmediği için koronavirüs aşısı olmayı reddetti.

Oyuncu, bu kararı nedeniyle kadro dışı kaldı.

Takımın bu sene bekleneni verememesi nedeniyle Irving'in kadro dışı bırakılmasına daha da sinirlenen taraftarlar, sonunda sokağa inerek protesto gösterisi gerçekleştirdi.

New York eyaletinin aşı kuralları nedeniyle Brooklyn Nets'te kadro dışı kalan basketbolcu Kyrie Irving'e destek vermek için New York'taki Barclays Center'da toplanan bir grup Nets taraftarı, Brooklyn Nets takımını ve New York Belediye Başkanı Eric Adams'ı protesto etti.