Ünlü banka altın tahminini açıkladı: Yatırımcılara altın tavsiyesi, altın almalı mı, satmalı mı? Alın alın dedi

Geride bıraktığımız haftada yatırımcısına en çok kazandıran varlık altın oldu. Ons altının fiyatı 2500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi.

Bank of America (BofA) yatırım stratejisti Michael Hartnett, altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyretmesine rağmen yatırımcıların altın alması gerektiğini belirtti. Hartnett, Perşembe günü yayınladığı notta, yatırımcılara “Merkez bankalarının yaptığı şeyi yapmalarını… altın almalarını” önerdi.

Hartnett, Federal Rezerv’in önümüzdeki aylarda faiz indirimine gitmesinin gelecek yıl enflasyonun yeniden yükselmesine neden olabileceğini ifade etti. Bu durumda, altın gibi reel varlıkların, tarihsel olarak enflasyon dönemlerinde güçlü performans gösterdiğine dikkat çekti.

ABD teknoloji hisselerini geride bıraktı

Altın, bu yıl yüzde 20 civarında değer kazanarak, S&P 500’ü birkaç puan geride bırakırken teknoloji hisselerinden daha iyi performans gösterdi. Hartnett, altının ABD teknoloji hisselerini geride bırakan tek varlık olduğunu vurguladı.

CNBC-e’nin Business Insider’dan aktardığına göre, altının bu yükselişi yatırımcıların ilgisini çekmedi. Altın bu yıl 2,5 milyar dolarlık net çıkış yaşadı, yani yatırımcılar bu rekor ralliden kar elde etme yoluna gittiler. Hartnett, bu durumun sadece merkez bankalarının eşi benzeri görülmemiş altın alımlarıyla açıklanabileceğini belirtti ve Çin’in merkez bankasının 2023’te en büyük altın alıcısı olduğunu ekledi.

“Altın şu anda ikinci en büyük rezerv varlığıdır ve varlık sınıfları arasında hisse senetlerine en düşük korelasyona sahiptir” ifadelerini kullanan Hartnett, yatırımcılara IAUM ve GLDM gibi altın ETF’lerini değerlendirmelerini önerdi.

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