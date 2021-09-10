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Ünlü arama motoruna tarihin en büyük siber saldırısı!
Teknoloji Ünlü arama motoruna tarihin en büyük siber saldırısı!
Teknoloji

Ünlü arama motoruna tarihin en büyük siber saldırısı!

Ağustos ayında başlayan ve 5 Eylül'de rekor seviyeye ulaşan saldırı ile ilgili, “Uzmanlarımız saniyede yaklaşık 22 milyon istek (RPS) içeren rekor bir saldırıyı püskürtmeyi başardılar” ifadeleri yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 14:57:00 -
Ünlü arama motoruna tarihin en büyük siber saldırısı!

Rusya'nın en büyük teknoloji şirketi Yandex, tarihin en büyük siber saldırılarından birini püskürttüğünü açıkladı.

Rus teknoloji devi, sunucularının Ağustos ve Eylül aylarında DdoS adı verilen ve internete bağlı bir hostun hizmetlerini geçici veya süresiz olarak aksatarak, bir makinenin veya ağ kaynaklarının asıl kullanıcılar tarafından ulaşılamamasını hedefleyen siber saldırı türüyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

Bir ay sürdü

Ağustos ayında başlayan ve 5 Eylül'de rekor seviyeye ulaşan saldırıda, bilgisayar korsanlarının, istenen veri ölçeğiyle artık baş edemediğinde, ağı felç etmek için alışılmadık derecede yüksek hacimli veri trafiğiyle doldurmaya çalıştığı aktarıldı.

İnternet tarihinin bilinen en büyük saldırısı

Yandex'den yapılan açıklamada, "Bu internet tarihinin bilinen en büyük saldırısı" derken, “Uzmanlarımız saniyede yaklaşık 22 milyon istek (RPS) içeren rekor bir saldırıyı püskürtmeyi başardılar” diye konuştu.

Yandex, 7 Ağustos'ta 5,2 milyon RPS, 9 Ağustos'ta 6,5 milyon RPS, 29 Ağustos'ta 9,6 milyon RPS, 31 Ağustos'ta 10,9 milyon RPS ve son olarak 5 Eylül'de 21,8 milyon RPS gördüğünü söyledi.

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