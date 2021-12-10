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Aktüel Ünlü aktör, kendisini dövmesi için parayla adam tutmuş
Aktüel

Ünlü aktör, kendisini dövmesi için parayla adam tutmuş

ABD'li ünlü aktör Jussie Smollett'in meşhur olmak için yıllar önce adam tutarak, kendine yönelik ırkçı saldırılar düzenlettirdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:39:00 - 2021-12-10 11:39:36
Ünlü aktör, kendisini dövmesi için parayla adam tutmuş

 

39 yaşındaki ABD’li ünlü aktör Jussie Smollett hakkındaki davada yeni gelişmeler yaşandı…

Smollett’in 2019 yılında Chicago’da ırkçı ve cinsiyetçi saldırılara maruz kaldığını söyleyerek polise gittiği ortaya çıktı. Saldırıları planladığını itiraf eden Smollett’in Chicago polisine giderek saatlerce yalan söylediği açıklandı.

Düzeni bozmak ve güvenlik güçlerine yalan bilgi verme gibi suçlardan ceza alması planlanan Smollett o dönemde iki saldırganın Trump yanlısı slogan attığını, üzerine kimyasal döktüklerini ve boynuna bir ip bağladıklarını öne sürmüştü.

Fakat soruşturma derinleştirilince Smollett’in yalan söylediğine dair bir şüphe oluşmuştu. Mahkemeye çıkan Abimbola ve Olabinjo Osundairo isimli kardeşler Smollett’in kendisine 3500 dolar para ödediğini ve kendisine saldırmalarını istediğini söyledi.

Smollett’i jüri haklı bulmadı.

Savcı Webb konuyla ilgili olarak, “Kanunlara aykırı olmasının yanı sıra Chicago polisi çok büyük bir kaynağı bu soruşturmayı çözmeye harcadı. Smollett’in saatlerce jüri karşısında oturarak yalan söylemesi kabul edilemez” dedi.

Yetkililer bölüm başına 100.000 dolar kazanan Smollett’in kariyerini geliştirmek ve daha çok tanınmak için bu yöntemi uyguladığını öne sürdü. Ünlü oyuncunun 20 yıla kadar hapis cezası alması gündemde.

 

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