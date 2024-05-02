Ünlü Akaryakıt Devinin Yeni Sahipleri Belli Oldu!

Türkiye'nin birçok şehrinde toplam 259 akaryakıt istasyonu bulunan Altınbaş Petrol A.Ş, Ocak ayında Zeren Group Yatırım Holding'e satılmıştı. Rekabet Kurumu tarafından onaylanan satış işlemleri sonrası akaryakıt istasyonlarının devir işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Türkiye'de 259 akaryakıt şubesiyle sektörün önemli oyuncuları arasında yer alan ALPET, Ocak ayında yapılan açıklama ile Zeren Group tarafından satın alınmıştı.

Satın alım işlemleri Rekabet Kurumu tarafından onaylanırken, toplam 259 akaryakıt istasyonu ve 6 depolama ve dolum tesisi bulunan şirketin kesin devir işlemleri geçtiğimiz haftalarda tamamlandı.

TÜRKİYE'NİN HER BÖLGESİNDE PETROL İSTASYONLARI BULUNUYOR

2023 yılının Kasım ayında satış işlemleri konusunda anlaşan tarafların başvurusunun onaylanmasının ardından, mevcut hisselerin tamamı şirketi satın alan Zeren Group’a devredildi.

Rekabet Kurulu’ndan onay kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Zeren Group Yatırım Holding AŞ, Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ'nin (Alpet) tek kontrolünü devralma işleminin onayını aldı. Altınbaş Holding'e bağlı olan Alpet, 259 adet akaryakıt bayisi ve Mersin, Aliağa, Samsun, Körfez, Kırıkkale ve Antalya'da bulunan 6 depolama ve dolum tesisinde toplam 227.014m3 depolama kapasitesine sahip." ifadelerine yer verilmişti.

ZEREN GROUP'UN SAHİBİ KİM?

Zeren Group, mali müşavirlikten danışmanlığa, bilgi teknolojilerinden otomotive, gayrimenkul yatırımından inşaata kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren bir firma. Bu devralma, Zeren Group'un çeşitli sektörlerdeki geniş deneyimini ve güçlü portföyünü daha da genişletmesine olanak tanıyacak.

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Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ'nin Alpet markası altında sahip olduğu akaryakıt bayileri ve depolama tesisleri, Zeren Group'un stratejik büyüme hedeflerine katkı sağlayarak şirketin rekabet gücünü artırabilir. Bu işlem, enerji sektöründeki faaliyetlerini çeşitlendirmek isteyen Zeren Group için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Zeren Group Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunda Mustafa Yiğit Zeren otururken, yönetim kurulunun tamamı aile üyelerinden oluşmakta.