Ünlü akaryakıt devi şirketlerin ağızları açık kaldı! OPEC kararı brent petrolün fiyatını yükseltti

Petrol piyasalarında düşüş eğilimi iyice hakim oldu. Petrol fiyatları, OPEC+’nın üretimi artırma planını erteleme kararına pek tepki göstermedi.

Cuma, 6 Eylül 2024

Genellikle, yüksek etkili OPEC+ kararları petrol piyasalarında önemli bir tepkiye neden olur, ancak bu sefer öyle olmadı. Duygular o kadar kötüleşti ki, petrol grubunun 2023’te kesintiye uğrattıkları varillerin geri dönüşünü erteleme kararı neredeyse hiç yankı bulmadı ve gelecek yıl dengelerin aşırı arza doğru ağır bir şekilde salınacağı korkularını güçlendirdi. ICE Brent vadeli işlemleri varil başına 73 dolar civarında seyrederken, petrol fiyatları bu hafta Haziran 2023’ten bu yana en düşük seviyesinden kapanacak.

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