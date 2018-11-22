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Unkapanı, Galata ve Haliç Metro Köprüleri bu gece deniz trafiğine açılacak

Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, UKOME kararı gereği 22 Kasım 2018 Perşembe günü (bu gece), 02.30 – 03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacak.

22 Kasım 2018 Perşembe 18:08
Unkapanı, Galata ve Haliç Metro Köprüleri bu gece deniz trafiğine açılacak

Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü kullanacak olan sürücü ve yayaların, bu gece 02.30’dan 03.30’a kadar Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.

Köprü

Köprülerin Araç ve Yaya Trafiğine Kapalı Olacağı Saatler

Galata Köprüsü

02.30 – 03.30

Atatürk (Unkapanı) Köprüsü

02.30 – 03.30

Haliç Metro Köprüsü

02.30 – 03.30

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:08
  1. Galata Köprüsü
  2. Atatürk (Unkapanı) Köprüsü

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