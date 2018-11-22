Unkapanı, Galata ve Haliç Metro Köprüleri bu gece deniz trafiğine açılacak

Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü kullanacak olan sürücü ve yayaların, bu gece 02.30’dan 03.30’a kadar Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.

Köprü Köprülerin Araç ve Yaya Trafiğine Kapalı Olacağı Saatler Galata Köprüsü 02.30 – 03.30 Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30 – 03.30 Haliç Metro Köprüsü 02.30 – 03.30