Unkapanı, Galata ve Haliç Metro Köprüleri bu gece deniz trafiğine açılacak
Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, UKOME kararı gereği 22 Kasım 2018 Perşembe günü (bu gece), 02.30 – 03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacak.22 Kasım 2018 Perşembe 18:08
Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü kullanacak olan sürücü ve yayaların, bu gece 02.30’dan 03.30’a kadar Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.
Köprü
Köprülerin Araç ve Yaya Trafiğine Kapalı Olacağı Saatler
Galata Köprüsü
02.30 – 03.30
Atatürk (Unkapanı) Köprüsü
02.30 – 03.30
Haliç Metro Köprüsü
02.30 – 03.30
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