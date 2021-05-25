Üniversitesi harf notlarının anlamı nedir? Anadolu üniversitesi en düşük geçen harf notu nedir?

Harf notları ile ilgili detaylar dönem dönem öğrencilerde kafa karışıklığına neden olabiliyor. Bunun önüne geçmek için üniversite yönetimleri gerekli bilgilendirmeleri kendi sistemleri içerisinde öğrencilerle paylaşıyorlar. Bu üniversitelerden biri olan Anadolu üniversitesine ait harf notları haberimizde. İşte merak edilen haberin detayları…

Anadolu üniversitesi harf notlarının anlamı nedir ve en düşük geçen harf notu nedir?

Üniversite öğrencileri sınava katıldıkları derslerden elde ettikleri harf notlarına göre ilgili dersten gereken puanı almış sayılıyor. İşte o harflerin karşılığı olan notlar ve en düşük geçen harf notu…

84 – 100 AA 4,00 Geçti,

77 – 83 AB 3,70 Geçti,

71 – 76 BA 3,30 Geçti,

66 – 70 BB 3,00 Geçti,

61 – 65 BC 2,70 Geçti,

56 – 60 CB 2,30 Geçti,

50 – 55 CC 2,00 Geçti,

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti,

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti,

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti,

0 – 32 FF 0,00 Kaldı.