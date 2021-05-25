  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rosier'den Fenerbahçe açıklaması
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali kararı
Kovid-19’un gençlerde felç yapıyor! Uzman isim detayları açıkladı
Diyarbakır annelerinden çocuklarına çağrı: Teslim olun
Eğitim Üniversitesi harf notlarının anlamı nedir? Anadolu üniversitesi en düşük geçen harf notu nedir?
Eğitim

Üniversitesi harf notlarının anlamı nedir? Anadolu üniversitesi en düşük geçen harf notu nedir?

Harf notu almış olduğunuz yüzlük sistemdeki notun sınıfınızdaki öğrencilere göre harflendirilmesine verilen isimdir. Üniversite öğrencileri, aldıkları harf notlarının karşılığını merak ediyor. Peki, Anadolu üniversitesi harf notlarının anlamı nedir ve en düşük geçen harf notu nedir?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 13:52:00 -
Üniversitesi harf notlarının anlamı nedir? Anadolu üniversitesi en düşük geçen harf notu nedir?

Harf notları ile ilgili detaylar dönem dönem öğrencilerde kafa karışıklığına neden olabiliyor. Bunun önüne geçmek için üniversite yönetimleri gerekli bilgilendirmeleri kendi sistemleri içerisinde öğrencilerle paylaşıyorlar. Bu üniversitelerden biri olan Anadolu üniversitesine ait harf notları haberimizde. İşte merak edilen haberin detayları…

Anadolu üniversitesi harf notlarının anlamı nedir ve en düşük geçen harf notu nedir?

Üniversite öğrencileri sınava katıldıkları derslerden elde ettikleri harf notlarına göre ilgili dersten gereken puanı almış sayılıyor. İşte o harflerin karşılığı olan notlar ve en düşük geçen harf notu…

84 – 100 AA 4,00 Geçti,

77 – 83 AB 3,70 Geçti,

71 – 76 BA 3,30 Geçti,

66 – 70 BB 3,00 Geçti,

61 – 65 BC 2,70 Geçti,

56 – 60 CB 2,30 Geçti,

50 – 55 CC 2,00 Geçti,

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti,

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti,

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti,

0 – 32 FF 0,00 Kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Saymaz'ın 'Sedat Peker' korkusu
Gündem

İsmail Saymaz'ın 'Sedat Peker' korkusu

Habertürk TV'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili soru soran İsmail Saymaz, '..
Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'dan TB2 SİHA paylaşımı: Bu gurur milletimizin!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'dan TB2 SİHA paylaşımı: Bu gurur milletimizin!

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin Polonya'ya ihraç edeceği BayraktarTB2 SİHA'larl..
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Semih Tümen atandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay