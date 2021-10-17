  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar'dan T3 Vakfı'nı hedef alan Saymaz'a tepki

Keşmir'de çatışma: Çok sayıda ölü ve gözaltı var

ABD kaynıyor! Bir haftada onlarca kişi gözaltına alındı

Türkiye, AB'nin yanı sıra çok sayıda ülke ile karşılıklı sertifika tanıdı

ABD'de aktivistler isyan etti! 600'ü aşkın gözaltı

GS'li yöneticide utanma da yok! Milletin 150 milyon lirasını uçurdular, "özür" ile kapatmaya çalışıyorlar

Yılmaz Özdil'e sert cevap: İlk kez angut biri de yorumlamış oldu

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den İmamoğlu ve CHP’ye çağrı: Kürt halkının üstünden kirli ellerinizi çekin

Saçları beyazlamadan toprağa verilenleri de yazabilir misin, Tuğçe? Fondaş medyadan 'Aysel Tuğluk'u kurtarma' operasyonu!

Koronavirüste korkutan tespit! Şimdiye kadar eşi benzeri görülmedi
Gündem Üniversiteliye su yüzde 50 indirimli
Gündem

Üniversiteliye su yüzde 50 indirimli

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine ekonomik bir destek sağlayacak önemli bir karara imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 12:51:00 -
Üniversiteliye su yüzde 50 indirimli

Mecliste oy birliğiyle alınan kararla üniversite eğitimi için şehir dışından Bursa’ya gelip, kiracı olarak bir eve yerleşen üniversiteliler, gerekli belgelerini hazırlayıp su aboneliği yaptıklarında mesken su faturası tarifesini yüzde 50 indirimli kullanacak.

29 Ekim’de ücretsiz ulaşım

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımanın ücretsiz yapılması yönünde karar aldı. Önerge ile gündeme gelen konu hakkında açıklama yapan Başkan Aktaş, eğitim kurumları başta olmak üzere, belediyelerin de yapacağı farklı kutlama programlarına vatandaşların kolay erişimi için toplu taşımanın tam gün ücretsiz olacağını söyledi. Uygulama, merkezden ilçeye taşıma yapan hatlar ile turistlik hatlar dışında Bursakart kullanılan tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan tesadüfen fark etti... Konvoyunu durdurdu
Gündem

Başkan Erdoğan tesadüfen fark etti... Konvoyunu durdurdu

Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi öncesi Sarıyer'de konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile s..
Bu da mı tesadüf? Dilek İmamoğlu'nun el değdirdiği kitapta ilginç detay
Gündem

Bu da mı tesadüf? Dilek İmamoğlu'nun el değdirdiği kitapta ilginç detay

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun öncülüğünü yaptığı "İlham Veren Adımlar" adlı kitap ile ilgili ilginç detaylar ..
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB’ninTuzla’da bitiremediği projeler için ateş püskürdü
Aktüel

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB’ninTuzla’da bitiremediği projeler için ateş püskürdü

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimleri öncesi Tuzla’da vatanda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay