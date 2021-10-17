Üniversiteliye su yüzde 50 indirimli

Mecliste oy birliğiyle alınan kararla üniversite eğitimi için şehir dışından Bursa’ya gelip, kiracı olarak bir eve yerleşen üniversiteliler, gerekli belgelerini hazırlayıp su aboneliği yaptıklarında mesken su faturası tarifesini yüzde 50 indirimli kullanacak.

29 Ekim’de ücretsiz ulaşım

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımanın ücretsiz yapılması yönünde karar aldı. Önerge ile gündeme gelen konu hakkında açıklama yapan Başkan Aktaş, eğitim kurumları başta olmak üzere, belediyelerin de yapacağı farklı kutlama programlarına vatandaşların kolay erişimi için toplu taşımanın tam gün ücretsiz olacağını söyledi. Uygulama, merkezden ilçeye taşıma yapan hatlar ile turistlik hatlar dışında Bursakart kullanılan tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.