Üniversitelilerin fahiş kira isyanı

Oğuzhan Gültekin Ankara Doların yükselmesini fırsat bilen ev sahipleri türlü bahanelerle kalacak yer bulamayan öğrencilere fahiş fiyattan ev kiralamaya çalışıyor. GOP Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi Yunus Emre, “Biz yazın çalışıp biriktirdiğimiz paralarla geliyoruz buraya. Ev sahiplerinin hiç acıması yok. Esnaf bile öğrenciyi nasıl kaz gibi yolarım diye bakıyor” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİYE YOLUNACAK KAZ GÖZÜYLE BAKIYORLAR

“Biz geçen sene kaldığımız evden eski Türk filmlerinde sıkça kullanılan bir bahaneyle çıkarıldık” diyen GOP Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi Yunus Emre, “Geçen sene kaldığımız ev kira olarak uygundu. Ama geçtiğimiz Temmuz ayında ev sahibimiz bizi arayıp Almanya'dan ablam gelecek eve tadilat yaptırıp oturacak bahanesiyle bizi evden çıkardı. Bizde ev arkadaşlarımla beraber memleketlerdeki işlerimizden izin alıp Tokat’a geldik. Eşyalarımızı toplayıp evi boşalttık. O dönemde evde bulamadık. Şimdi de baktığımız evler çok pahalı. Sobalı 2 oda 1 salon eve 800 TL fiyat çekiyorlar. 3 oda 1 salon eve bakıyoruz öğrenci olduğumuzu görünce bakımsız bomboş eve bin TL ve üzeri istiyorlar. İlana bakıyorsunuz ev 500 TL. Neden böyle diye soruyoruz siz öğrencisiniz ben de kendimi sağlama almaya çalışıyorum diyorlar. Ayrıca depozito ve önden bir aylık kira istiyorlar. Biz yazın çalışıp biriktirdiğimiz paralarla geliyoruz buraya. Ev sahiplerinin hiç acıması yok. Esnaf bile öğrenciyi nasıl kaz gibi yolarım diye bakıyor” dedi.

BİZİ EN İYİ ANLAMASI GEREKEN EV SAHİPLERİ VE ESNAF OLMALI

“Kur yükselmesini fırsata çevirmeye çalışıyorlar” diye konuşan bir diğer öğrenci Sozdar Baycan, “Normalde de okullar açılınca kalacak yer bulamayan öğrenciler için ev kiralamak çok pahalıydı. Ama şimdi doların yükselmesini bahane edip ÜFE, TÜFE’yi bahane ederek iyice arttırdılar. Özel yurtlara, apartlara zaten yaklaşılmıyor. Burada her şey öğrenciye ateş pahası. Ev bulmak için emlakçıya gitsek bir de ona komisyon vereceğiz. Öğrenciye hiç acımıyorlar. Herkesin çoluğu, çocuğu var ama sanki yokmuş gibi davranıyorlar. Biz gurbette okumaya ülkemize faydalı gençler olmaya çalışıyoruz. Bizi en iyi anlaması gereken ev sahipleri ve esnaf olması gerekirken en büyük kazığı onlar atıyor. Biz onlardan bize yardım etmelerini yada bağış yapmalarını istemiyoruz. Sadece insan olduklarını ve bizim de gurbette okuduğumuzu unutmasınlar yeter” diye konuştu.