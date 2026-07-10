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Yerel Üniversitelileri fuhşa teşvik eden çeteye gözaltı
Yerel

Üniversitelileri fuhşa teşvik eden çeteye gözaltı

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Üniversitelileri fuhşa teşvik eden çeteye gözaltı

Edirne'de üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kente gelen üniversite öğrencisi kadınları fuhşa teşvik ettiği öne sürülen bir gruba yönelik çalışma başlattı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, olayla bağlantılı oldukları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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