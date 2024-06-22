Üniversiteliler yurtta yeni beceriler ediniyor

Kentte, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren yurtlarda konaklayan öğrencilerin kişisel gelişimlerini artırmaya, boş vakitlerini değerlendirmeye, yeni hobiler edinmelerine ve sanata ilgilerini artırmaya yönelik yıl boyu 30’ar kontenjanlık çeşitli kurslar düzenleniyor.

Resim, sabun yapma, İngilizce, işaret dili ile akıl ve zeka oyunları gibi kurslara katılan üniversite öğrencileri, hem kişisel becerilerini geliştirme hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleşme imkanı buluyor.

Kurslar, sınav, staj ve eğitim faaliyetleri nedeniyle öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak için yaz boyunca açık kalan nöbetçi yurtlarda devam ediyor.

Kurslarda boş zamanlarını değerlendiren öğrencilerin el emeğine dayalı ortaya çıkardığı ürünler ise zaman zaman düzenlenen sergilerde izlenime sunuluyor.

BAİBÜ Gölköy Yerleşkesindeki Gölköy Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Tülay Orhan, öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek vermek için çeşitli kurslar açtıklarını söyledi.

Öğrencilerin boş vakitlerini kurslara katılarak değerlendirdiğini belirten Orhan, “9 kurs açtık. Bu kursların öğrencilerimize katkısı olduğuna inanıyoruz. Hepsi çok memnun” dedi.

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