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Üniversiteliler piyasayı hareketlendirecek

Her yıl ilkbahar ve sonbaharda hareketlenen kiralama dönemini dört gözle bekleyen mülk sahipleri için üniversite öğrencileri büyük bir nimet olarak görülüyor.

14 Ağustos 2018 Salı 10:39
Üniversiteliler piyasayı hareketlendirecek

Bu hafta bir üniversiteyi kazanmak için tercih hakkını kullanan öğrenciler için ev kiralama maratonu başlıyor. Ay sonunda açıklanacak yerleştirme sonuçları ile bu süreç hız kazanacak. Devlet ve özel yurtlarda yer bulamayanlar veya imkânı olanların cebinden bu yıl çıkacak aylık kira bedeli, aidat dahil 1.250 liradan başlayacak. Şehir merkezlerindeki apart dairelerde barınmayı tercih edenler dairelerini arkadaşları paylaştıkları takdirde masraflarını azaltmış olacak.

İSTANBUL’DA KİRACI OLMAK ZOR

50’den fazla üniversiteye ev sahipliği yapan İstanbul, eylül ayı ile birlikte en az 100 bin yeni öğrenciye kapılarını açmış olacak. Öğrenciler için eğitim kadar barınma ve yeme içme konusu da önemli yer tutuyor. Öğrencilerin bütçesine göre değerlendirdiğimizde, İstanbul’da kira değeri Türkiye ortalamasının üzerinde seyretse de insaflı ev sahibi ile anlaşanlar diğerlerine göre daha şansı oluyor. Konutunu öğrenciye kiralamak isteyen ev sahipleri aidat ve diğer sabit masraflardan kurtulmak için de depozito bedelini yarı yarıya düşürebiliyor. İstanbul’da en düşük kira değeri 800 lira olurken, kirası en yüksek daire 4 bin lira ile Beşiktaş’ta yer alıyor. Fiyatlar Ankara’da 850-3 bin lira arasında, İzmir’de ise 750 lira ile 4 bin lira arasında değişiyor. Bu şehirlerde üniversitelerin bulunduğu semtlerdeki kira değerlerinin eylül ayında artması ise eski kiracıların yerini yenilerinin almasından kaynaklanıyor.

ÜNİVERSİTE SEMTLERİ REVAÇTA

Eylül ayında başlayacak olan öğrenim öncesi barınma telaşına düşen öğrenciler, kazandıkları fakülteye yakın bir adreste oturmak için ev aramaya başlarken, İstanbul’da ulaşım masraflarından kurtulmak isteyen öğrencilerin önceliği ya küçük bir daire bulabilmek ya da arkadaşlarıyla en az iki odalı bir daireyi en uygun fiyata kiralayabilmek.

Üniversitesi bulunan semtlerdeki son kira değerlerini (en düşük-en yüksek) araştırdığımızda ortaya hakikaten büyük bir külfet çıkıyor.

TABLOYA BAK HESABINI YAP (İSTANBUL GENELİ)

ORTALAMA KONUT KİRALARININ AYLIK BİN LİRANIN ALTINDA OLDUĞU İLÇELER

Arnavutköy, Esenyurt, Silivri        

BİN-BİN 500 LİRA ARASINDAKİ İLÇELER

Sultangazi, Çatalca, Çekmeköy, Sultanbeyli, Avcılar, Pendik, Esenler, Şile, Tuzla, Sancaktepe, Beylikdüzü, Güngören, Bayrampaşa, Bahçelievler, Büyükçekmece, Kağıthane, Fatih, Ümraniye, Bağcılar, Başakşehir, Kartal, Küçükçekmece

BİN 500-İKİ BİN 500 LİRA ARASINDAKİ İLÇELER

Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Maltepe, Üsküdar, Şişli, Adalar, Ataşehir, Beyoğlu, Eyüp

İKİ BİN 500 LİRANIN ÜZERİNDEKİ İLÇELER

Beykoz, Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:39
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. üniversite
  5. kira
  6. ev sahibi

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