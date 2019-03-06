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Üniversiteli kızlardan kan bağışı rekoru

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Ayşe Hafsa Sultan Yurt Müdürlüğü, Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına tam destek verdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:31
Üniversiteli kızlardan kan bağışı rekoru

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Ayşe Hafsa Sultan Yurt Müdürlüğü, Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına tam destek verdi. Yurtta kalan öğrenciler kampanyaya yoğun ilgi göstererek, 292 ünite kan bağışı ile rekor kırdı.

 

Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, kan bağışının sosyal sorumluluğun yanı sıra kutsal bir görev olduğunu söyledi. Rekor kan bağışı ile örnek harekete imza atıldığının altını çizen Öztürk, “Kan bağışı, acil kana ihtiyacı olan hastaların hayatının kurtarılması adına son derece önemlidir. Kutsal bir görev olmakla beraber hastalara umuttur. Kan veren açısından da ufak çaplı bir sağlık taramasıdır. Bu anlamda,Manisa Türk Kızılayı’nın ‘Kan Ver, Hayat Kurtar’ kan bağışı kampanyasına İl Müdürlüğümüz olarak destek veriyoruz. Çalışmalarımız kapsamında, Ayşe Hafsa Sultan Yurt Müdürlüğümüz, ‘Kadın kan verir, kadın can verir’ sloganı ile örnek bir adım atarak, rekor bir bağış yaptı. Yurt idarecilerimize, personelimize ve öğrencilerimize duyarlılıklarından ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu tarz etkinliklerin artması için üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Kampanyaya yoğun katılımdan memnunuz. Bu kampanyayı daha geniş kitlelere yaymayı planlıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:31
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