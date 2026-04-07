Üniversiteli Gençlerden Toplumsal Duyarlılık Örneği

"Rekreasyonda Etkinlik Uygulamaları" dersi kapsamında Öğretim Üyesi Celalettin Doğan danışmanlığında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler hem doğa ile iç içe vakit geçirdi hem de toplumsal farkındalık konularında bilinç kazandı.

DOĞADA EĞİTİM, SAHADA DENEYİM

Etkinlik, teorik bilgilerin sahada uygulanmasını hedefleyen bir eğitim modeli olarak planlandı. Öğrenciler yalnızca katılımcı değil; proje yöneticisi, organizatör ve uygulayıcı rollerini üstlendi.

Farkındalık parkurunda yer alan istasyonlarda katılımcılar fiziksel aktiviteler eşliğinde sosyal sorumluluk temalarıyla buluşturuldu. Oyun temelli öğrenme yaklaşımı sayesinde eğlence ve eğitim bir araya geldi.

NİSAN AYININ FARKINDALIK TEMALARI ELE ALINDI

Program kapsamında Kanser Haftası, Dünya Otizm Farkındalık Günü ve Sokak Hayvanları Günü temalarında hazırlanan etkinlik alanları büyük ilgi gördü.

Etkinliğin en önemli kısmını oluşturan Survivor parkuru sağlığın korunması ve hayatta kalma mücadele etme temelli mesaj verirken öğrencilerin en keyif aldıkları farkındalık istasyonu oldu.

Sağlıklı yaşam uygulamaları, empati çalışmaları ve sosyal sorumluluk etkinlikleriyle katılımcılarda bilinç oluşturulması hedeflendi. Kanser farkındalığı kapsamında öğrencilerin hep birlikte dile getirdiği “Sevdiklerin için sağlığını koru, erken teşhis hayat kurtarır” mesajı etkinliğin en anlamlı anlarından biri oldu.

SPOR, DOĞA VE SOSYAL SORUMLULUK AYNI PARKURDA

Gün boyunca voleybol, mini golf, okçuluk, nefes egzersizleri, doğa yürüyüşleri ve takım oyunları gerçekleştirildi. Sokak hayvanları için mama taşıma etkinliği düzenlenirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen uygulamalar da katılımcılarla buluşturuldu.

Etkinlik boyunca aktif katılım esas alınarak öğrencilerin sosyal etkileşimi güçlendirildi.

“ÖĞRENCİLER GERÇEK BİR ORGANİZASYON YÖNETTİ”

Etkinliğin akademik yönüne ilişkin değerlendirmede bulunan Öğretim Üyesi Celalettin Doğan, sürecin mesleki gelişim açısından önemli olduğunu belirtti:

“Amacımız öğrencilerin yalnızca teorik bilgi edinmesi değil, bir etkinliği baştan sona planlayabilecek yetkinliğe ulaşmalarıdır. Kamp alanının belirlenmesi, güvenlik planlaması, risk analizi, ekipman temini ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin tamamı öğrenciler tarafından yürütüldü. Bu çalışma gerçek bir saha deneyimi sundu.”

GENÇLİK MERKEZLERİNDEN ÖRNEK PROJE VURGUSU

Adapazarı Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Salman, etkinliğin gençlik projeleri açısından dikkat çekici olduğunu ifade etti:

“Öğrencilerin organizasyonu tamamen kendilerinin hazırlaması ve gençlik merkezine ait alanın kullanımı için görüşmeleri bizzat yürütmeleri projeyi özel kıldı. Farkındalık temelli olması ise etkinliğin toplumsal değerini artırıyor. Gençlik Merkezi olarak gençlerin üretken olduğu her projeye destek vermeye devam ediyoruz.”Pamukova Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Esra Yılmaz ise etkinliğin farklı bir yönüne dikkat çekti:

“Yıl boyunca pek çok etkinlik gerçekleştiriyoruz ancak bu organizasyonun farkındalık temelli olması onu ayrı bir noktaya taşıdı. Gençlerin toplumsal konulara duyarlılık göstermesi bizim için çok kıymetli.”

ÖĞRENCİLERDEN PROFESYONEL ORGANİZASYON DENEYİMİ

Etkinliği hazırlayan öğrencilerden Tuğba Subaşı, sürecin kendileri için önemli bir deneyim olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Klasik bir ders ödevi yerine gerçek bir proje yürüttük. Alan seçimi, lojistik planlama, güvenlik süreçleri ve resmi yazışmaların tamamını ekip olarak gerçekleştirdik. Bu deneyim iş hayatına geçişte bize büyük avantaj sağlayacak.”

Projede görev alan Yusuf Can Tüylü, farkındalık mesajlarının kendilerinde güçlü bir etki bıraktığını ifade ederken, Sena Ürkmez kazanılan deneyimlerin kariyer sürecine katkı sağlayacağını söyledi. Özlem Mina Eşkin ise projenin toplumsal mesaj yönünün öğrenciler açısından öğretici olduğunu dile getirdi.