Üniversiteli gencin durumu ağır! Fotoğraf çektirmek isterken öyle bir şey oldu ki!

Bilecik'te tren garı içinde vagonun üzerine çıkıp fotoğraf çekmek isteyen gençler elektrik akımına kapılırken, biri ağır yaralandı

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstasyon Mahallesinde bulunan eski tren garında bulunan boş yük vagonun üzerine çıkıp fotoğraf çekmek isteyen üniversite öğrencileri Önder Ünüvar (20) ve Eray Albayrak (19) yüksek elektrik akımına kapılarak, yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Eray Albayrak durumun iyi olduğu öğrenilirken, Önder Üniver’in ise iç organlarında ciddi boyutlarda hasar meydana geldiği ve hayati durumunun kritik olduğu öğrenildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Üniver, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.