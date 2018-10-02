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Üniversiteli Burcu'yu öldüren katil kocaya müebbet hapis!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversite öğrencisi eşi Burcu Okumuş'u (25), kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldüren Özgür Okumuş (42), mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

02 Ekim 2018 Salı 18:00
Üniversiteli Burcu'yu öldüren katil kocaya müebbet hapis!

Olay, KKTC'nin Gazimağusa bölgesinde 18 Nisan 2017'de meydana geldi. Bir kafede kahvaltı yapan Özgür Okumuş ile Zonguldak Ereğlili eşi üniversite öğrencisi Burcu Okumuş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Okumuş, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini, kovalayıp sokakta 5 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetin ardından intihar girişiminde bulunan Özgür Okumuş hakkında, ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Gazimağusa'da karar için son mahkemeye çıkan Özgür Okumuş, 'Taammüden adam öldürme', 'Adam öldürme' ve 'Kanunsuz bıçak taşıma' suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırldı. Kararı okuyan Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Fadıl Aksun, Özgür Okumuş'un Burcu Okumuş'u, gözlerinin içine baka baka öldürdüğünü belirterek, kimsenin insan canı almaya hakkı olmadığın, ülke insanının da bu gibi olaylar nedeniyle korkutulduğunu söyledi.

Savcı da tepki göstermişti

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki daha önce görülen duruşmada, Özgür Okumuş, eşini sevdiğini, planlı şekilde öldürmek istemediğini, sadece canını yakmak istediğini söyleyince araya giren Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, tepki göstermişti. Savcı İldeniz, "Cinayeti tasarlayarak, soğukkanlı bir şekilde işledin. İbret-i âlem olsun diye, herkesin içinde, delik deşik ettin kızı. İnfaz ettin. Profesyonel kiralık katillere taş çıkarttın" demişti. Okumuş bunun üzerine, "Eşimi planlı katletmedim. Plan yapsaydım çok daha iyisini yapardım. Burcu'yu hiç kuşkusuz sevgilisiyle birlikte öldürürdüm" diye karşılık vermişti.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 18:00
  1. Zonguldak
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  6. müebbet hapis

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