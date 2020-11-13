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Aktüel Üniversitelerin "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği" kapsamı dışına çıkarılmasına yürütmeyi durdurma
Aktüel

Üniversitelerin "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği" kapsamı dışına çıkarılmasına yürütmeyi durdurma

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:18:28 -
Üniversitelerin "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği" kapsamı dışına çıkarılmasına yürütmeyi durdurma

ANKARA (AA) - Danıştay, üniversitelerin "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği" kapsamı dışına çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, 29 Şubat 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yükseköğretim kurumlarının geçici görevlendirme yapamayacakları, yapılmış geçici görevlendirmelerin bir ay içerisinde sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Bu durumun öğretim elemanlarının üniversiteler arasında akademik kariyer, bilimsel araştırma, ortak çalışma gibi gerekçelerle isteklerine bağlı veya resen yapılan geçici görevlendirmeleri engelleyeceği kaydedilen açıklamada, konunun Eğitim-Bir-Sen tarafından yargıya taşındığını ifade edildi.

Açıklamada, Danıştayın üniversitelerin Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamı dışına çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdiği bildirildi.



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