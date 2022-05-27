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Gündem Üniversiteleri karıştırma girişimi! ODTÜ'deki skandal yürüyüşte 'Kürdistan' sloganları attılar
Gündem

Üniversiteleri karıştırma girişimi! ODTÜ'deki skandal yürüyüşte 'Kürdistan' sloganları attılar

ODTÜ'deki "devrim yürüyüşü" adlı etkinliğe katılan PKK terör örgütü yandaşı grup, örgütün kurucularından Mazlum Doğan'ın fotoğrafını taşıyıp, "Kürdistan" sloganları attı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 21:41:00 - 2022-05-27 22:17:31

 Yeniakit.com.tr 

ODTÜ'de pandemi sebebi ile 2 yıldır düzenlenmeyen "devrim yürüyüşü" adlı etkinlikte skandal anlar yaşandı.

Yürüyüşte yer alan PKK terör örgütü yandaşı grup, "Kürdistan" sloganları atarken, örgütün kurucularından Mazlum Doğan'ın fotoğrafını taşıdı.

"Ankara Özgür Öğrenci İnisiyatifi" isimli hesaptan paylaşılan görüntüler sosyal medyada sert tepkilere sebep olurken, "üniversiteleri karıştırma girişimi" olarak yorumlandı.

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