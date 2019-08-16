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Üniversitelere "elektronik kayıt" işlemleri başladı

YKS yerleştirmeleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, işlemlerini bugünden itibaren 21 Ağustos saat 23.59'a kadar YÖK'ün e-Devlet üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu "e-Kayıt" uygulaması ile gerçekleştirebilecek

16 Ağustos 2019 Cuma 11:08
Üniversitelere "elektronik kayıt" işlemleri başladı

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt süreci başladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması dikkate alınarak, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtlarının önceden belirlenen 19-21 Ağustos yerine, başvuru sürelerinin adayların lehine genişletilmesi amacıyla 16-21 Ağustos'a alınması kararı alındığı anımsatıldı.

Bu kapsamda 2019-YKS yerleştirmeleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 16-21 Ağustos tarihlerinde, "öğrenci dostu yeni YÖK"ün 2014-2015 öğretim yılından itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu elektronik kayıt (e-Kayıt) uygulaması ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden kolayca yapabilecek.

e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 21 Ağustos saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:08
  1. e-Devlet Kapısı
  2. elektronik kayıt
  3. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı
  4. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS)

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