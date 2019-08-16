0553 313 94 23

Üniversitelere Elektronik Kayıt (E-kayıt) işlemleri başladı

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, üniversitelere elektronik kayıt (E-kayıt) işlemlerinin bugün başladığı duyuruldu.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:33
Üniversitelere Elektronik Kayıt (E-kayıt) işlemleri başladı

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, üniversitelere elektronik kayıt (E-kayıt) işlemlerinin bugün başladığı duyuruldu.


Yükseköğretim Kurulu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Bilindiği üzere YÖK tarafından, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarımızdaki bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtlarının daha önceden belirlenen 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınması yerine, başvuru sürelerinin adayların lehine genişletilmesi amacıyla 16-21 Ağustos 2019 tarihlerinde alınması kararı alınmıştır.


Bu bağlamda, 2019-YKS yerleştirmeleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, öğrenci dostu yeni YÖK’ün 2014-2015 öğretim yılından itibaren e-devlet kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunmuş olduğu elektronik kayıt (e-kayıt) uygulaması ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden elektronik ortamda kolayca yapabileceklerdir.


E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan ’Üniversite E-Kayıt’ uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 21 Ağustos gecesi saat 23:59’a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.


Adayların ’e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde’ dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekmektedir. E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaktadır.


E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.


Üniversiteye giderek yapılacak olan kayıt işlemleri sürecinde ise bir değişiklik olmayıp, şahsen yapılacak kayıtlar önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılsonu hedefi 80 mağaza
    1. Yılsonu hedefi 80 mağaza
    2. Galatasaray istiyordu İtalya alıyor!
    3. Sulama tesislerinde yağmurlama ve..
    4. TÜSEB ödülleri için başvurular başladı
    5. Trump, Grönland’ı satın almak istiyor
    6. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni..
    7. Pursaklar Belediyesi, Kurban..
    8. Çankaya Belediyesi, 49 bin kişiye “hoş..
    9. Gezici sözde çevreciler sessiz! CHP'li..
    10. TİKA’dan, Kolombiya Catatumbo..
    11. Eğitim almadan profesyonel ressam oldu
    12. Cuma Hutbesi’nde afetlere dikkat..
    13. 650 milyon liralık tutarlı kira..
    14. Bahçeye dönüştürülen atıl arazide ilk..
    15. İstanbul Havalimanı uçuş güzergahını..
    16. Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR alım..
    17. İsrailli Bakan'ın Yahudi şeriatı..
    18. Fenerbahçe'de forvete son transfer!
    19. Çifte nakille hayata bağlandı
    20. Trafikte alınan önlemler sayesinde..
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor