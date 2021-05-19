  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Üniversitelerde yüz yüze eğitim için kritik açıklama!
ABD Sözcüsünün iftirasına Türk Yahudi Toplumundan tepki
Türkiye'den ABD'ye tokat gibi cevap
Meteorolojiden fırtına uyarısı! Hızı 90 km ulaşacak
Gündem Üniversitelerde yüz yüze eğitim için kritik açıklama!
Gündem

Üniversitelerde yüz yüze eğitim için kritik açıklama!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için Sağlık Bakanlığına yazı gönderdi. YÖK, Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yazıda üniversitelerde görevli personelin ve öğrencilerin aşılanmalarının eylül ayına kadar tamamlanmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 11:26:00 - 2021-05-19 11:27:46
Üniversitelerde yüz yüze eğitim için kritik açıklama!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi. Yazıda ''Bu grupların aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır, aksi takdirde başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir" denildi.

Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu, Özışık kardeşler için suç duyurusunda bulunacak
Gündem

Bakan Soylu, Özışık kardeşler için suç duyurusunda bulunacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi Özışık veya Süleyman Özışık ile yakın zamanda görüşmediğini açıladı. Soylu, bu iki isim hakkında suç du..
ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin iftira
Gündem

ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin iftira

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washginton'un Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yahudi karşıtı yorumlarını şiddetle kınadığını' açıkladı...
Asker çekme kararı sonrası flaş açıklama: Savaşa hazırız
Dünya

Asker çekme kararı sonrası flaş açıklama: Savaşa hazırız

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin ardından Taliban ile savaşmaya hazır olduklarını ifade etti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay