Üniversitelerde sınavlar yüz yüze mi olacak? YÖK’ten son dakika vize, final ve bütünleme sınavı kararı!

YÖK üniversite sınavları nasıl olacak? 2022 üniversitelerde vize sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, ara sınavı ve dönem sonu sınavları nasıl yapılacak? Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, örgün öğretimlere ilişkin vize, final ve bütünleme sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin üniversitelere yazı gönderdi. Peki üniversitelerde vize, final ve bütünleme sınavları nasıl yapılacak? vize, final ve bütünleme sınavları yüz yüze mi çevrim içi mi olacak? İşte detaylar.

Vize, final ve bütünleme sınavları nasıl yapılacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 81 ilde bulunan üniversitelere gönderdiği yazıda, üniversitelerdeki sınavlara ilişkin verilen karar açıklandı. Buna göre, ara sınav (vize), dönem sonu sınavı (final) ve bütünlemelerin tamamının yüz yüze yapılmasına karar verildi. Sınavların belirlenen tarihte, herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde çevrim içi değil ertelenerek yine yüz yüze yapılması istendi.

YÖK'ten üniversitelere gönderilen yazıda, Ağustos 2021'de yayımlanan rehberde, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına ilişkin hükümlerin yer aldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınavların esas olarak yüz yüze yapılacağı anımsatılan yazıda, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir durumların varlığında veya program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarınca uygun görülmesi koşuluyla çevrim içi sınav uygulamalarından da yararlanılabileceği ifade edildi.

Ara sınav ve dönem sonu sınavları çevrim içi mi yapılacak?

Bazı yükseköğretim kurumlarındaki örgün eğitim öğretim programlarında, 2021-2022 akademik yılı ara sınav ve dönem sonu sınavlarının çevrim içi yapıldığı konusunda Kurula ulaşan başvuruların görüşüldüğü bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi: