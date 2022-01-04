Üniversiteler yüz yüze eğitime mi geçecek? Hangi üniversite uzaktan eğitime geçti?

Milyonlarca üniversite öğrencisi korona vakalarındaki artışın ardından "Üniversiteler kapanacak mı, uzaktan eğitime geçer mi?" sorularını araştırmaya başladı. Son dönemlerde artan Corona Virüs vaka sayıları, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. Üniversitelerde online eğitime geçilmesi yönünde YÖK tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok. Ancak pek çok üniversite yönetimi inisiyatif kullanarak uzaktan eğitime tekrar geçti.

Hangi üniversite uzaktan eğitime geçti?

İTÜ, Koç, Boğaziçi ve Işık Üniversitesi online eğitim kararı alan üniversiteler arasında. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Aldığımız tedbirler kapsamında 2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildi. Işık Üniversitesi Twitter hesabından "Ülke genelinde artan COVID-19 vakaları sebebiyle ek tedbirler alma ihtiyacı doğdu. Üniversite senatosu 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren 9 Ocak 2022 tarihine kadar uzaktan (online) eğitim kararı aldı. Üniversitelerden bireysel olarak online eğitim kararı açıklamaları geliyor ancak bu karar YÖK tarafından alımış genel bir karar değil.