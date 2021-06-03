Üniversiteler yüz yüz eğitime ne zaman başlayacak? Üniversitelerin açılış tarihi 2021 ne zaman?
Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler eylülde yüz yüze eğitime başlayacak mı? Salgın nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılında üniversiteler yüz yüze eğitime başlayamadı. YÖK’ün kararıyla üniversite eğitimleri uzaktan eğitim ile devam etti. Öğrenciler yeni dönemde üniversitelerin ne zaman açılacağını sorgulamakta. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüz eğitime ne zaman başlayacak? Üniversitelerin açılış tarihi 2021 ne zaman?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran’dan sonra hayata geçen yeni kontrollü normalleşme adımlarını açıkladı. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin açılış tarihini de duyurdu.
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin açılış tarihine ilişkin olarak “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.” dedi.
Üniversiteler 13 Eylül’de yüz yüze mi başlayacak?
YÖK, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep etti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.