Üniversiteler yüz yüz eğitime ne zaman başlayacak? Üniversitelerin açılış tarihi 2021 ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran’dan sonra hayata geçen yeni kontrollü normalleşme adımlarını açıkladı. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin açılış tarihini de duyurdu.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin açılış tarihine ilişkin olarak “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.” dedi.

Üniversiteler 13 Eylül’de yüz yüze mi başlayacak?

YÖK, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep etti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.