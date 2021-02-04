Üniversiteler Şubat’ta açılır mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Kabine toplantısı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığınca 15 Şubat’ta köy okullarının, 1 Mart’ta ise 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı. MEB kanadında yüz yüze eğitimin başlayacak olmasıyla birlikte üniversite kanadında da hareketlenmeler başladı. Üniversite öğrencileri bahar döneminde yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını araştırmaya başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı'ndan üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin 'acil görüş' bildirilmesini istedi.

YÖK üniversitelerin açılmasını istedi mi?

Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı. YÖK'ün yazısında, "Sağlık Bakanlığı'nın tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" istendi.

Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, merak edilen üniversiteler ne zaman açılacak, bahar döneminde üniversiteler açılacak mı sorularına ise vaka sayısına vurgu yaparak şu cevabı verdi; "Üniversite öğrencileri için de her üniversitenin şubat dönemini değerlendirip, bu dönemdeki vakaların, hastaların gidişatına göre karar verecekleri düşüncesindeyim. Üniversiteler ile okulların açılmasını bir tutmamak gerekiyor. Üniversiteler açıldığı zaman yüz yüze, çok fazla insan bir araya gelecek. Gençler farklı illerden gelecekler, bir arada olacaklar, sosyal mekanlarda buluşacaklar. Okullarda böyle değil. Özellikle ilk ve ortaokullarda dışarı ile temas daha sınırlı olduğu için okullar açılıyor" dedi.