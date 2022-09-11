Üniversite öğrencileri son dönemde 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, YÖK takvimi açıkladı mı?

Üniversiteler ne zaman açılıyor 2022-2023

Üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Anasınıfı ve 1.sınıflar 5 Eylül'de uyum haftasına başladı. Tüm kademelerde ise okullar 12 Eylül Pazartesi günü açılacak. Üniversitelerin açılacağı tarihe ilişkin açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. Geçtiğimiz yıl üniversiteler 13 Eylül'de ders başı yapmıştı. Bu sene ise eylül ayının son haftasında üniversitelerin açılması bekleniyor.

YKS ek tercihler bitti mi?

Üniversite ek tercih süresi 7 Eylül’de başladı. Başvurular 13 Eylül Salı günü sona erecek.

Üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. YÖK, Twitter adresinde YKS ek tercih tarihleri ile ilgili paylaşım gerçekleştirdi. YÖK'ün paylaşımına göre YKS ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.