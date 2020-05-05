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Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK tarih verdi

Yüksek Öğretim Kurumu, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:40:00 - 2020-05-05 15:21:08
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK tarih verdi

Üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin YÖK'ten açıklama geldi. 15 Haziran'dan sonra, üniversiteler kendi akademik takvimlerini belirleyebilecek. Bahar döneminde uzaktan öğretimle verilemeyen özellikle uygulamalı dersler, kademeli ve koruyucu önlemler alınarak, makul düzeyde öğrenci ile yapılabilecek.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla, 15 Haziran 2020 tarihinden sonra üniversitelerimizde de normale dönüşün ilk aşaması bu şekilde tedrici olarak başlayacaktır" denildi. 

 

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