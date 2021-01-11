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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak? | Üniversitelerin açılacağı tarih
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak? | Üniversitelerin açılacağı tarih

Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğiteme başlamadı. Milyonlarca kişi üniversitelerin ne zaman açılacağını, yüz yüze eğitime başlanacak tarihin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 16:21:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak? | Üniversitelerin açılacağı tarih

Üniversitelerin açılacağı tarih | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde üniversiteler uzaktan eğitime devam ediyor. Güz döneminde üniversiteler yüz yüze eğitim yapmazken sürecin ne kadar devam edeceği merak ediliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılır?

Üniversiteler ne zaman açılacak? | Üniversitelerin açılacağı tarih

Koronavirüs salgını yalnızca sağlık ve ekonomi alanlarını değil eğitimi de olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle ülkemizde üniversitelerde uzaktan eğitim devam ediyor. Milyonlarca kişi üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırıyor. Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı tarihle ilgili olarak kabine toplantısından karar çıkması bekleniyor. 2021 yılının ilk kabine toplantısı 11 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Toplantıda üniversitelerin nasıl bir programla hangi tarihte açılacağının da konuşulması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.

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Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? | Okullar açılacak mı?

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