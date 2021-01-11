Üniversitelerin açılacağı tarih | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde üniversiteler uzaktan eğitime devam ediyor. Güz döneminde üniversiteler yüz yüze eğitim yapmazken sürecin ne kadar devam edeceği merak ediliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılır?

Üniversiteler ne zaman açılacak? | Üniversitelerin açılacağı tarih

Koronavirüs salgını yalnızca sağlık ve ekonomi alanlarını değil eğitimi de olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle ülkemizde üniversitelerde uzaktan eğitim devam ediyor. Milyonlarca kişi üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırıyor. Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı tarihle ilgili olarak kabine toplantısından karar çıkması bekleniyor. 2021 yılının ilk kabine toplantısı 11 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Toplantıda üniversitelerin nasıl bir programla hangi tarihte açılacağının da konuşulması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.